إنفانتينو يستعد لخوض انتخابات رئاسة فيفا لولاية جديدة في 2027

أكد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، عزمه الترشح لانتخابات رئاسة الاتحاد المقرر إقامتها في عام 2027، رغم الانتقادات التي يواجهها مؤخرًا وتراجع الدعم المقدم له.

ويتواجد إنفانتينو في بولندا لمتابعة منافسات كأس العالم للسيدات تحت 20 عامًا، حيث تلقى سؤالًا بشأن إمكانية ترشحه لولاية جديدة قبل انطلاق إحدى المباريات، لكنه رفض التعليق.

وعقب المباراة، أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم لشبكة «سكاي سبورتس» أن إنفانتينو سيخوض انتخابات رئاسة فيفا المقررة في أبريل 2027.

وقال فيفا: «أعلن رئيس فيفا في أبريل أنه سيترشح لإعادة انتخابه في 2027. بالطبع، لم يتغير شيء. السيد إنفانتينو سيترشح لإعادة انتخابه».

وفي الوقت الراهن، لا يواجه إنفانتينو أي منافس في الانتخابات، إلا أنه من المتوقع أن تقدم اتحادات من أوروبا وآسيا واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي مرشحًا لمنافسته قبل انتهاء الموعد النهائي في نوفمبر.

وظهرت أسماء فيكتور مونتالياني، رئيس اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف»، وداريوش ميودوسكي، مالك نادي ليجيا وارسو، وسلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وماتياس جرافستروم، الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم، ضمن المرشحين المحتملين.

ويحتاج أي مرشح إلى الحصول على دعم خمسة اتحادات أعضاء على الأقل من أجل تقديم طلب ترشحه، على أن تنتهي فترة تقديم الطلبات في 18 نوفمبر 2026 عند الساعة 23:59 بتوقيت وسط أوروبا.

وكانت الاتحادات الأوروبية والآسيوية واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي قد أعلنت سحب دعمها لإنفانتينو عقب فضيحة «FIFA Forward Enterprise».

كما أعلنت الجمعية الهولندية لكرة القدم «KNVB» تنظيم قمة عالمية لمناقشة مستقبل فيفا، مع توجيه الدعوة إلى جميع الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحادًا، باستثناء رئيس فيفا جياني إنفانتينو.

وقالت الجمعية الهولندية في بيان: «لم تعد الجمعية الهولندية لكرة القدم تثق في قيادة رئيس فيفا جياني إنفانتينو. نعتقد أن فيفا يحتاج إلى قيادة جديدة اعتبارًا من 2027».

وأضافت: «لكن وجود رئيس جديد وحده ليس كافيًا. يجب أيضًا تغيير طريقة إدارة فيفا. دعمت الجمعية الهولندية إنفانتينو في آخر انتخابات رئاسية، لكن هذا الدعم لم يكن مشروطًا على الإطلاق».

وكان إنفانتينو قد انتُخب رئيسًا للاتحاد الدولي لكرة القدم عام 2016 خلفًا لسيب بلاتر، وسيخوض انتخابات إعادة انتخابه خلال المؤتمر الـ77 للفيفا في أبريل 2027، والمقرر إقامته في العاصمة المغربية الرباط.