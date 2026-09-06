القيادة المركزية الأمريكية تنفي استهداف إيران سفينة عسكرية أمريكية غير مأهولة بمضيق هرمز

نفت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" صحة التقارير التي تحدثت عن استهداف إيران سفينة عسكرية أمريكية غير مأهولة في مضيق هرمز.

وأكدت "سنتكوم"، في بيان، أن "ما جرى تداوله بشأن تعرض سفينة عسكرية أمريكية غير مأهولة لهجوم إيراني في مضيق هرمز لا أساس له من الصحة"، دون أن تقدم مزيدًا من التفاصيل بشأن الواقعة.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق اليوم، أن قواته البحرية "استهدفت زورقًا أمريكيًا مسيّرًا كان يحاول دخول منطقة محمية في مضيق هرمز"، في أحدث تطور للتوتر المتصاعد بين طهران وواشنطن في الممر الملاحي الإستراتيجي، وفق وكالة سبوتنيك.

وقال الحرس الثوري، في بيان، إن قواته البحرية "هاجمت زورقًا أمريكيًا عسكريًا مسيّرًا كان يحاول دخول المنطقة المحمية في المضيق"، دون أن يقدم تفاصيل بشأن طبيعة الأضرار التي لحقت بالزورق أو مصيره بعد الاستهداف.

ويأتي الإعلان في ظل تصعيد عسكري متسارع بين إيران والولايات المتحدة حول مضيق هرمز، بعدما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أمس السبت، استهداف 3 ناقلات نفط إيرانية، ردًا على إطلاق الحرس الثوري صواريخ باليستية باتجاه سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية.

وفي المقابل، أعلن الحرس الثوري استهداف 3 ناقلات نفط كانت تسلك ما وصفه بـ"مسار غير مصرح به" في مضيق هرمز، إلى جانب 3 سفن مرتبطة بالولايات المتحدة في مناطق أخرى، محذرًا السفن العاملة في الخليج ومحيط المضيق من التحركات التي يعتبرها "مشبوهة".

وتشهد المنطقة تصعيدًا متزايدًا يهدد حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لتجارة النفط عالميًا، وسط مخاوف من اتساع نطاق المواجهة بين الجانبين وتأثيرها على إمدادات الطاقة وحركة الشحن في الخليج.