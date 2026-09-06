مايكل أوليفر حكمًا لقمة ريال مدريد وإنتر في دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» تعيين الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر لإدارة مواجهة ريال مدريد وإنتر، في مستهل مشوار الفريق الإيطالي بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ويستضيف ملعب سانتياجو برنابيو المباراة المقرر إقامتها يوم الثلاثاء، بعدما أكد «يويفا» إسناد مهمة إدارة اللقاء إلى أوليفر.

ويعاون أوليفر مواطناه ستيوارت بيرت وجيمس مينوارينج، فيما يتولى سام باروت مهمة الحكم الرابع، ويعمل مايكل سالزبوري حكمًا مساعدًا لتقنية حكم الفيديو، بينما يدير الحكم الاسكتلندي أندرو دالاس تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR».

ومن المقرر أن يتوجه إنتر إلى مدريد عشية المباراة، وسط ترقب لموقف لاعبه فيديريكو ديماركو، الذي تعرض لالتواء بسيط في الركبة خلال الفوز على نابولي بنتيجة 3-2، السبت، على ملعب سان سيرو.

وتحظى مواجهة إنتر، بقيادة كريستيان تشيفو، وريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو باهتمام خاص، بعدما قاد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الفريق الإيطالي للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2010 على الملعب ذاته.

وحقق إنتر الانتصار في مبارياته الثلاث التي خاضها بالدوري الإيطالي هذا الموسم، بينما فاز ريال مدريد في مباراتين بالدوري الإسباني، لكنه تعرض للخسارة في مباراته الأخيرة بالمسابقة أمام ريال بيتيس.