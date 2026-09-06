رئيس مجلس النواب اللبناني يتهم إسرائيل بتحويل جنوب البلاد لصندوق اقتراع بالدم

دان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الأحد، التصعيد الإسرائيلي المتواصل في الجنوب اللبناني، معتبرًا أن استهداف المدنيين وتدمير المنشآت والمنازل والقرى يرتقي إلى جرائم إرهاب دولة.

وقال بري في تصريحات نقلتها وكالة سبوتنيك، أن سفك إسرائيل دماء المدنيين من أطفال ونساء وآمنين، أمس السبت، في ميفدون والرمادية وميدون، وفجر اليوم الأحد في عربصاليم، إلى جانب تدمير مستشفى غندور في النبطية الفوقا واستهداف مصلحة وزارة المالية في مدينة النبطية، فضلًا عن مواصلة تدمير المنازل والقرى في أقضية النبطية ومرجعيون وبنت جبيل وصور، يمثل جرائم مدانة ومستنكرة في طبيعتها وحجمها.

وأضاف أن هذه التطورات تدل على أن إسرائيل "لم تلتزم بأي صيغة من صيغ وقف إطلاق النار"، مشيرًا إلى أنها "متفلتة من كل القواعد والاتفاقات والتفاهمات".

واعتبر بري أن إسرائيل، بمواصلة عملياتها العسكرية، ماضية في تحويل الجنوب وأهله وممتلكاتهم إلى صندوق اقتراع بالدم، في إشارة إلى الانتخابات المقبلة، مضيفًا أن المعركة تحولت إلى سباق يتنافس فيه الجميع، على من يقتل ومن يدمر أكثر.

وأكد رئيس مجلس النواب اللبناني أن ما يحدث في الجنوب يمثل مسئولية دولية تستدعي تدخلًا عاجلًا لوقف الحرب على لبنان وجنوبه، مشددًا في الوقت نفسه على أنها "مسئولية وطنية" تستوجب من جميع الأطراف الوقوف إلى جانب الجنوب.