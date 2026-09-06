أكثر من 140 قتيلا في الاشتباكات بين القوات اليمنية والحوثيين

أسفرت الاشتباكات في اليمن بين القوات الحكومية، وجماعة الحوثي، عن مقتل أكثر من 140 عنصرا منذ ظهر أمس السبت وحتى صباح الأحد، وفق ما أفادت مصادر من الجانبين.

وأفاد مصدران عسكريان من القوات الحكومية لوكالة فرانس برس، بأن 84 من عناصرها قتلوا خلال هذه المعارك. من جهتها، أفادت أربعة مصادر من جهة الحوثيين بمقتل 57 منهم خلال الفترة ذاتها.

واندلعت المعارك، وهي الأعنف منذ سنوات، مع شنّ الحوثيين منذ الخميس هجوما بريا تزامن مع قصف بالصواريخ والمسيّرات لمناطق ساحلية مطلة على البحر الأحمر وفي محيط تعز، محاولين التقدم نحو مناطق متاخمة لمضيق باب المندب تسيطر عليها الحكومة.

وبحسب حصيلة وضعتها وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر عسكرية وطبية من الطرفين، قتل أكثر من 300 مقاتل وعدد من المدنيين منذ بدء الهجوم الخميس.

وأفاد مصدر عسكري في الحكومة المعترف بها دوليا، والتي تتخذ من مدينة عدن بجنوب البلاد مقرا، أن المعارك استؤنفت باكرا صباح الأحد.

وقال: "تمكنت القوات من تثبيت مواقع لها شمال حيس بعد تقدمها في المنطقة" الواقعة على مسافة نحو 70 كلم إلى الشمال الغربي من مدينة تعز في اتجاه ساحل البحر الأحمر.

لكنه أضاف أن الحوثيين تقدموا في مناطق غرب محافظة تعز، في هجومهم باتجاه سواحل باب المندب.

وكانت الحكومة اليمنية حذّرت في أغسطس من أن الحوثيين يخططون للسيطرة على ساحل باب المندب، ما قد يهدد ممرا ملاحيا حيويا آخر بعد إغلاق طهران مضيق هرمز عند اندلاع الحرب في الشرق الأوسط مع أولى الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير.