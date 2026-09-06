الأهلي يعير لاعبه إلى الشباب السعودي حتى نهاية الموسم

وافقت إدارة نادي أهلي جدة السعودي على إعارة البرازيلي ريكاردو ماتياس، مهاجم الفريق، إلى صفوف الشباب، حتى نهاية الموسم الجاري، وفقًا لما أوردته صحيفة «الرياضية» السعودية.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة أهلي جدة سمحت لماتياس، البالغ من العمر 20 عامًا، بمغادرة الفريق، اليوم الأحد، والتوجه إلى العاصمة الرياض، من أجل الخضوع للفحص الطبي، تمهيدًا لإتمام إجراءات انتقاله إلى الشباب.

وكان أهلي جدة قد تعاقد مع المهاجم البرازيلي في يناير الماضي، قادمًا من إنترناسيونال البرازيلي، وتم قيده ضمن فئة المواليد.

وخاض ماتياس 6 مباريات بقميص أهلي جدة، بواقع 3 مواجهات في الدوري السعودي ومثلها في دوري أبطال آسيا للنخبة، دون أن يسجل أي هدف، بينما صنع هدفًا واحدًا.

وسبق للمهاجم الشاب التدرج ضمن صفوف الفئات السنية لنادي إنترناسيونال، قبل تصعيده إلى الفريق الأول في بداية العام الماضي.

وشارك ماتياس مع الفريق البرازيلي في 35 مباراة، سجل خلالها 7 أهداف، وصنع هدفًا واحدًا.

وعلى المستوى الدولي، توج ماتياس مع منتخب البرازيل بلقب بطولة أمريكا الجنوبية للشباب في فبراير الماضي، بعدما تصدر منتخب بلاده مجموعة المرحلة النهائية أمام الأرجنتين، وسجل اللاعب هدفًا واحدًا خلال البطولة، جاء أمام منتخب تشيلي.