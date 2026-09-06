حزب العمال البريطاني: يجب على ناجيل فاراج أن يتحمل مسئولية فضيحة التبرعات الأجنبية

قال حزب العمال البريطاني إنه يجب على نايجل فاراج، زعيم حزب "إصلاح المملكة المتحدة" أن يتحمل مسؤولية الاتهامات الجديدة بشأن تمويل غير مشروع، والتي أحاطت بحزبه بينما كان أعضاء الحزب يجتمعون في مؤتمره السنوي الأسبوع الماضي.

ونفى زعيم الحزب المناهض للمؤسسة السياسية أن يكون حزبه قد تلقى تبرعات أجنبية، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الأحد، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت تصريحاته بعد إيقاف اثنين من مساعديه عن العمل، على خلفية اتهامات بأنهما ناقشا كيفية التحايل على القواعد للحصول على أموال من الخارج، وذلك في تقرير للقناة الرابعة الإخبارية "تشانل 4 نيوز" تم تصويره سرا.

وقال فاراج خلال المقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "لم يحدث ذلك قط. فالناس يرسلون إلينا أموالا، ونحن نعيد الأموال إليهم طوال الوقت إذا لم تكن متوافقة مع القواعد. ولو كانت أي أموال قد وصلت عبر هذا المسار، لكنا أعدناها مباشرة."

ورد حزب العمال على نفي فاراج، إذ دعت رئيسة الحزب، بريدجيت فيليبسون، إلى محاسبة فاراج على هذه الاتهامات.

وقالت فيليبسون: "حان الوقت لكي يتوقف فاراج عن أساليب المراوغة اليائسة، وأن يتحمل مسؤولية الفضائح العديدة التي يغرق فيها هو وحزب الإصلاح الآن."