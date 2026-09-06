وزير الطاقة الأمريكي: عبور السفن مضيق هرمز بأمان حاليا يتطلب استخدام القوة العسكرية

قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، إن عبور مضيق هرمز حاليًا يتطلب استخدام القوة العسكرية، مضيفًا أن البحرية الأمريكية تساعد العديد من السفن على المرور عبر المضيق.

وردًا على سؤال بشأن ما إذا كان المضيق آمنًا، قال رايت في مقابلة مع شبكة «CNN»: «نتعاون مع بعض أساطيل الشحن التي ترغب في المرور».

وأضاف أن «السفن الإيرانية لا تعبر من مضيق هرمز على الإطلاق، وهذه قنبلة موقوتة لاقتصادهم»، وذلك حسبما أوردته قناة «الشرق» الإخبارية، في نبأ عاجل لها.

واستطرد: «نساعد العديد من السفن على العبور، ولكن الأمر يتطلب قوة عسكرية لفعل ذلك حاليًا، نحن لسنا في مستويات ما قبل الحرب».

من جانبه، نفى الجيش الأمريكي إعلان إيران بأنها استهدفت سفينة عسكرية أمريكية غير مأهولة في مضيق هرمز، ووصف ذلك بأنه «كذب محض».

وأفادت وسائل إعلام رسمية في طهران إن السفينة الأمريكية عير مأهولة كانت تحاول دخول منطقة تقول إيران إنها محظورة في مضيق هرمز.

وقال الكابتن تيم هوكينز، المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية: «إن التقرير الذي نشرته وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية هو كذب محض».

وجاء ذلك بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة أنها قصفت ناقلات نفط إيرانية، ردا على إطلاق إيران صواريخ باليستية على سفن حربية تابعة للبحرية الأمريكية.

واستؤنفت الهجمات الأسبوع الماضي بعد هدوء دام نحو شهر.

وكانت الحرب قد بدأت بهجمات أمريكية وإسرائيلية على إيران في 28 فبراير. لكنه منذ الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في يونيو، استمر القتال المتقطع، حيث يحاول كلا الجانبين إلحاق الضرر العسكري والاقتصادي مع انهيار المفاوضات.