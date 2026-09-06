محمد صلاح يكشف موقفه من مواجهة ليفربول مجددًا

كشف محمد صلاح عن شعوره تجاه إمكانية مواجهة فريقه السابق ليفربول مجددًا خلال مسيرته، بعد انتقاله المفاجئ خلال فترة الانتقالات الصيفية إلى طرابزون سبور التركي.

ورحل قائد منتخب مصر عن ليفربول في صفقة انتقال حر خلال يونيو الماضي، بعد تسع سنوات استثنائية قضاها في أنفيلد، توج خلالها بلقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز ولقب دوري أبطال أوروبا.

وأثار انتقال صلاح، البالغ من العمر 34 عامًا، إلى الدوري التركي مفاجأة بين الجماهير، لكنه بدأ مشواره مع طرابزون سبور بشكل قوي، بعدما سجل ثلاثة أهداف في أول خمس مباريات له.

ولا يستطيع صلاح مواجهة ليفربول هذا الموسم، حيث يشارك طرابزون سبور في دوري المؤتمر الأوروبي، بينما يخوض ليفربول منافسات دوري أبطال أوروبا، لكنه اعترف بأن مواجهة فريقه السابق ستكون أمرًا غريبًا.

وقال صلاح: «سأشعر بمشاعر مختلطة، لأنني قضيت هناك تسع سنوات. أحب المدينة، وأحب الجماهير، وكانت لدينا دائمًا علاقة خاصة. سيكون الأمر صعبًا للغاية».

وسيعود صلاح إلى المملكة المتحدة للمشاركة في منافسات البطولات الأوروبية خلال عام 2026، بعدما أوقعت قرعة المرحلة الأولى من دوري المؤتمر الأوروبي طرابزون سبور في مواجهة هارتس الاسكتلندي خلال أكتوبر.