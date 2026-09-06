أوضح الإعلامي عمرو أديب، اليوم الأحد، حقيقة المتداول بشأن قطع الشجر بجوار فيلا الفنانة الراحلة أم كلثوم في منطقة الزمالك.

ونشر الإعلامي في وقت سابق، عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صور توثق قطع أفرع الشجر المحيط بالفيلا، وعلق عليها بالقول: «كذا حد بعت لي الصور دي، مذبحة جديدة في الزمالك قرب فيلا أم كلثوم. جيل هدم الفيلا وجيل قطع الشجر!».

وفي توضيح لاحق، قال الإعلامي إن الأمر مقتصر على «تهذيب وتجميل» الأشجار، مضيفًا: «الحمد لله بعتوا لي دلوقتي إن الشجر مش بيتقطع، ده تهذيب وتجميل، ربنا يهدى الأحوال، وتعيش الشجرة وتعيش مصر».

وأمس السبت، شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ضرورة تبنى مشروع لـ«تخضير القاهرة» يستهدف تحويل أي مساحة يتم إخلاؤها إلى مسطحات خضراء.

وأكد الرئيس، خلال اجتماعه مع الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، ضرورة استمرار جهات الدولة المعنية في جهودها لإعادة إحياء مختلف المعالم التاريخية والتراثية بالقاهرة، وتطوير المناطق المحيطة بها سعيًا لاجتذاب المزيد من السائحين.

ولفت إلى أهمية استمرار جهود الحصر والتوثيق لمختلف الأصول والممتلكات التابعة لهيئة الأوقاف المصرية، بهدف تعظيم الاستغلال الأمثل لها وفق شروط الواقفين.