يستعد الفنان مصطفى شعبان للعودة إلى السينما بفيلمين جديدين دفعة واحدة، وذلك بعد أن غاب عن الشاشة الفضية لمدة 16 عاماً منذ أن شارك غادة عادل بطولة فيلم "الوتر" عام 2010.

وأول فيلم يستعد له مصطفى شعبان هو "المملكة" من تأليف إيهاب بليبل وإخراج أحمد عبد الوهاب، وسوف يشارك في بطولته عمرو عبد الجليل ومحمد أنور. الفيلم عانى من سلسلة تأجيلات وهو ما جعل أنباء تتردد عن إلغاءه، إلا أن فريق العمل نفى الأمر وأكدوا أن العمل على الفيلم سيتم خلال الفترة المقبلة.



وثاني هذه الأفلام، هو "69 قتال" والذي يدور في أجواء حربية حول بطولات حرب أكتوبر المجيدة وتحديداً بطولة متعلقة بثغرة الدفرسوار، من خلال طرح السيرة الذاتية وبطولات الشهيد اللواء إبراهيم الرفاعي الملقب بـ"أسد الصاعقة".

يذكر أن آخر ما قدم مصطفى شعبان كان مسلسل "درش" الذي عرض رمضان الماضي، وشارك في بطولته سهر الصايغ وداليا مصطفى ونضال شافعي.