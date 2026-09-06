روسيا لا تستبعد عقد اجتماع ثلاثي بين بوتين وترامب وشي جين بينج

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، الأحد، إن احتمال عقد لقاء ثلاثي يضم قادة روسيا والصين والولايات المتحدة ليس مستبعدًا، لكنه أشار إلى ضرورة الاتفاق أولًا على جدول أعمال اللقاء قبل بدء التحضيرات الفعلية له.

ونقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء، عن ريابكوف قوله، إن «السؤال الرئيسي هنا يتمثل في كيفية صياغة مضمون الاجتماع، وما النتائج التي يمكن توقعها منه».

وأضاف أن تحديد مضمون اللقاء ونتائجه المتوقعة يمثّل خطوة أساسية قبل الانتقال إلى الترتيبات العملية لعقده.

وكان يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد طرح في وقت سابق من هذا الشهر، احتمال عقد اجتماع يضم بوتين ونظيريه الأمريكي دونالد ترامب، والصيني شي جين بينج، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك)، المقرر عقدها في مدينة شنتشن الصينية في نوفمبر.

وبحسب وكالة «ريا نوفوستي» الروسية للأنباء، قال أوشاكوف إن شي جين بينج، بصفته مستضيف قمة «أبيك»، أشار إلى أن ترامب «على ما يبدو» سيحضر القمة، فيما سيشارك بوتين بعد تلقيه دعوة رسمية.

وأضاف أوشاكوف: «إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، فمن الممكن ترتيب لقاء ثلاثي»، مؤكدًا أن موضوع عقْد مثل هذا الاجتماع «تم التطرق إليه بالفعل».

وأوضح أن بوتين وشي ناقشا إمكانية عقد اللقاء الثلاثي خلال اجتماعهما على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في قرجيزستان. كما أشار إلى إمكانية عقد لقاءات منفصلة بين بوتين وكل من شي وترامب، في حال تعذر تنظيم الاجتماع الثلاثي.