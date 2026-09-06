مهرجان الفيمتو آرت يطلق دورته الرابعة في الإسكندرية

افتتحت الدكتورة نبيلة حسن رئيس أكاديمية الفنون، مساء أمس السبت، فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان «الفيمتو آرت» الدولي للأفلام القصيرة، دورة المنتج صفي الدين محمود من خلال احتفالية أُقيمت على مسرح دار أوبرا الإسكندرية.

وشهد الحفل، حضورا جماهيريا لافتا، وتضمن تكريم عدد من العاملين في أكاديمية الفنون فرع الإسكندرية، وكذلك تكريم صانع المحتوى حمدي عاشور، واختُتم الحفل بتكريم لجنة المشاهدة.

وفي كلمتها، قالت الدكتورة نبيلة حسن: «إن فكرة مهرجان الفيمتو آرت كانت حلمًا أن يكون هناك لغة تحاور مع اللحظة الحالية، فمنذ ظهور الموبايل تغيرت كل المعايير، وكان صعبًا جدًا علينا أن نتجاهل ذلك».

وأضافت: "إنه بالفعل جرى إطلاق ثلاث دورات من مهرجان الفيمتو آرت وتوقف، واليوم تعود الحياة لهذا المهرجان المهم، الذي تقدم له 246 فيلمًا، وجرى اختيار 56 فيلمًا منها للتنافس على جوائز الدورة الرابعة في ست مسابقات".

وأعرب المنتج صفي الدين محمود، عن بالغ سعادته بإطلاق اسمه على الدورة الرابعة من مهرجان «الفيمتو آرت» الدولي للأفلام القصيرة، حيث يمثل المهرجان نافذة جديدة لإبداعات الشباب يقدمون فيها أفكارهم وأعمالهم.

وتابع: "أزمتنا تكمن في قلة المنافذ، مع وجود ضرورة أن يكون من حق كل مبدع أن يجد منفذًا ولجنة مشاهدة ولجنة تحكيم وجمهورًا يشاهد عمله، ولن تجدوا جمهورًا أفضل من جمهور الإسكندرية، ولي تجربة كنت شاهدًا عليها وهي مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، الذي أصبح أهم مهرجان سينمائي بفكر وحماس الشباب".

ومن جانبه، أشار الفنان محمد المهدي رئيس المهرجان، إلى أن الحلم تحقق اليوم بعودة المهرجان بعد التوقف، وخلف ذلك جهود كبيرة من الداعمين، ولذلك وجب شكرهم.

وأضاف: "في البداية، أشكر بشدة الدكتورة نبيلة حسن، رئيس أكاديمية الفنون، الداعم الأول للمهرجان، وشكرًا للمنتج صفي الدين محمود، حامل اسم الدورة وأحد أهم مكاسب الدورة، وشكرًا لكل الداعمين: مكتبة الإسكندرية، وأوبرا الإسكندرية، والمنتج أحمد فهمي، وشركة «سي سينما» وسينما أمير، وشكرًا للجنة التحكيم ولجنة المشاهدة ومقدمي الورش ولكل لجان التنظيم".

ينظم المهرجان المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية، تحت رعاية الدكتورة الفنانة نبيلة حسن، رئيس أكاديمية الفنون، وتحت إدارة الدكتور إسلام النجدي، عميد المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية، والفنان محمد المهدي، رئيس المهرجان، في إطار دعم أكاديمية الفنون للحركة السينمائية الشابة، وفتح آفاق جديدة للتجارب الإبداعية، بما يعزز من مكانة السينما كأحد أهم أدوات التعبير الفني والثقافي.

تُقام فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان «الفيمتو آرت» الدولي للأفلام القصيرة خلال الفترة من 5 سبتمبر وحتى 9 سبتمبر بمدينة الإسكندرية، بمشاركة مجموعة من الأفلام المتنوعة.