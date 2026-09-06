أزاح نادي برشلونة الستار عن أرقام لاعبيه المقيدين في قائمة فريق الرديف "أتلتيك" الذي يقوده المدرب جوليانو بيليتي في منافسات الموسم الجاري 2026-2027.

وأعلن برشلونة أن حمزة عبد الكريم مهاجم منتخب مصر سيرتدي القميص رقم 19.

ويعد هذا القميص هو ثالث رقم يحصل عليه عبد الكريم منذ انضمامه إلى برشلونة معارا من الأهلي في فبراير الماضي.

بدأ حمزة عبد الكريم مشواره مع فريق الشباب ببرشلونة مرتديا القميص رقم 9، واحتفظ بهذا الرقم بعد تصعيده للفريق الأول ومشاركته في عدد من المباريات الودية تحت قيادة المدرب الألماني هانزي فليك، وكان هداف الفريق برصيد 4 أهداف منها هدف في شباك الأهلي بكأس خوان جامبر.

تواجد حمزة عبد الكريم في قائمة الفريق الكتالوني خلال أول ثلاث مباريات للدوري الإسباني أمام إلتشي وأتلتيك بلباو ورايو فاييكانو.

وشارك مهاجم منتخب مصر كبديل لدقائق قليلة في مواجهة فاييكانو، حيث ظهر مرتديا القميص 29 وفقا للوائح رابطة الدوري الإسباني "ليجا" التي تمنح اللاعبين الشباب قمصانا تبدأ من رقم (25).

ولمستواه المميز مع فريق الشباب وتواجده في قائمة منتخب مصر ببطولة كأس العالم، قرر نادي برشلونة تفعيل بند شراء حمزة عبد الكريم من الأهلي، وتحدثت تقارير عن تفكير النادي الكتالوني في توقيع عقد جديد معه، لا يتضمن أي شروط جزائية مالية.