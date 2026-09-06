نائب رئيس الوزراء الإيطالي: إيطاليا يجب أن تفرض ضرائب على البنوك مثل إسبانيا

ذكر نائب رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو سالفيني، أن رئيس الوزراء الإسباني الاشتراكي بيدرو سانشيز اتخذ النهج الصحيح فيما يتعلق بفرض الضرائب على البنوك.

وقال سالفيني، زعيم حزب "الرابطة" اليميني، على هامش منتدى أمبروسيتي في تشيرنوبيو بإيطاليا، اليوم الأحد، "أنا أختلف بشكل جوهري مع سانشيز والحكومة الإسبانية في كل شيء تقريبا، لكن المبادرة التي اتخذوها بشأن أرباح البنوك، ودخل الفوائد والنفقات، مبادرة ذكية للغاية"، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف سالفيني، لوكالة بلومبرج للأنباء، "سنقترح ذلك في الموازنة، بكل تأكيد".

واعتمدت إيطاليا، خلال السنوات القليلة الماضية، على تدابير مؤقتة بشأن البنوك سمحت لها بزيادة الإيرادات.

وفي العام الماضي، استخدمت الحكومة هذه الإجراءات لتمويل خفض محدود لضريبة الدخل على أصحاب الدخل المتوسط.

وأكد سالفيني، متحدثا من على ضفاف بحيرة كومو، "سيكون هذا العام عاما قياسيا آخر لأرباح البنوك، حيث ستقارب 50 مليار يورو (58 مليار دولار)".

وأضاف سالفيني "لأن جزءا من هذه الأرباح يأتي في الأساس من رسوم البنوك والفارق بين الفوائد التي تحصل عليها البنوك والفوائد التي تدفعها، فإن فرض مساهمة على هذا البند، الذي يتحمله المواطنون بالكامل، أمر مرغوب فيه للغاية".

وأثارت مسألة فرض ضرائب على البنوك انقساما داخل حكومة جورجا ميلوني، التي تضم حزب "الرابطة" القومي بزعامة سالفيني، وحزب "فورتسا إيطاليا" المؤيد لقطاع الأعمال، وحزب "إخوة إيطاليا" اليميني الذي تتزعمه ميلوني.

وقال أحد حلفاء ميلوني، لوكالة "بلومبرج"، الشهر الماضي، إن فرض ضريبة على شركات الطاقة من المرجح أن يكون جزءا من مناقشات الموازنة المقبلة.