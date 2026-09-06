معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الفلسطينيين ويستأنف إدخال المساعدات إلى غزة

استأنفت الجهات الإشرافية المختصة، اليوم الأحد، إدخال أفواج شاحنات تحمل المساعدات الإغاثية متعددة الأصناف من معبر رفح البري إلى معبر كرم أبو سالم؛ وذلك تعزيزًا لجهود الاستجابة لاحتياجات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وفي سياق موازٍ، استقبل معبر رفح البري، الدفعة الجديدة من المغادرين للأراضي المصرية في طريق عودتهم إلى قطاع غزة، كما جهزت الجهات المختصة إجراءات استقبال 126 فردًا من دفعة المصابين والمرضى ومرافقيهم الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية.

وأكد مصدر مختص عند معبر رفح لـ«الشروق»، إدخال دفعات الشاحنات المحملة بمئات الأطنان من المواد الغذائية الضرورية والمستلزمات الطبية والاحتياجات الأساسية والخيام والمواد البترولية، وهي مقدمة من عدة مؤسسات مصرية وعربية ودولية تحت إشراف الهلال الأحمر المصري.

وكشف المصدر، أن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم منذ 27 يوليو العام الماضي حتى الخميس الماضي بلغ 38 ألفا و650 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية لصالح سكان قطاع غزة، بإجمالي حمولة تُقدر بنحو 986 ألف طن تقريبًا.

وأوضح أن إجمالي عدد شاحنات المواد البترولية بلغ 2790 شاحنة منذ بدء الأزمة، محملة بأكثر من 945 ألف طن من السولار والغاز والبنزين اللازم لتشغيل المستشفيات والأفران في القطاع.

وأطلق الهلال الأحمر المصري، قافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» الثانية بعد 270، محملة بالمساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة، في إطار دوره كآلية وطنية لتنسيق وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين.

وحملت القافلة، أطنانًا من المساعدات الإنسانية المتنوعة، تضمنت نحو 75 ألف سلة غذائية، وأكثر من 45 طنًا من الدقيق، وما يزيد على 679 طنًا من المواد الإغاثية والمستلزمات الطبية والأدوية العلاجية، وما يتجاوز 1,542 طنًا من المواد البترولية اللازمة لتشغيل المستشفيات والمنشآت الحيوية في القطاع.