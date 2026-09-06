وزير بالحكومة البريطانية يتهم قيادي في حزب الإصلاح بالعنصرية

اتهم وزير في الحكومة البريطانية، ضياء يوسف القيادي في حزب الإصلاح البريطاني، بـ"العنصرية الصريحة"، بسبب تصريحات أطلقها بشأن مرشح محتمل عن حزب العمال في الانتخابات الفرعية، من مواليد الصومال.

وأفادت وكالة أنباء البريطانية "بي إيه ميديا" اليوم الأحد، بأن يوسف تعرض لانتقادات بسبب تغريدة نشرها بشأن ساجال عبدالولي، اللاجئ السابق ورئيس مجلس كامدن، الذي يعتبر المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح حزب العمال في دائرة هولبورن وسانت بانكراس، وذلك على خلفية استقالة رئيس الوزراء السابق كير ستارمر من منصبه كعضو في البرلمان.

وكان يوسف قد كتب على منصة "إكس" الأسبوع الماضي، إن "المرشح الأوفر حظا الذي يفرضه حزب العمال على سكان هولبورن لكي يحل محل رئيس الوزراء السابق كير ستارمر في برلماننا، من مواليد الصومال".