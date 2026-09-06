 استطلاعان: مرشحة اليمين المتطرف ستفوز في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية إذا أُجريت الآن - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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استطلاعان: مرشحة اليمين المتطرف ستفوز في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية إذا أُجريت الآن

مارين لوبان
مارين لوبان
باريس - (د ب أ)
نشر في: الأحد 6 سبتمبر 2026 - 4:14 م | آخر تحديث: الأحد 6 سبتمبر 2026 - 4:14 م

أظهر استطلاعان للرأي تم نشرهما في صحيفتي "لو جورنال دو ديمانش" و"لو باريزيان"، اليوم الأحد، أن مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان، ستفوز في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، في حال أُجريت الآن.

وأظهر الاستطلاع الذي نشرته "لو جورنال دو ديمانش"، أن لوبان ستفوز أيضا في الجولة الثانية، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأحد.

وجاء في نتائج استطلاع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش"، أن مارين لوبان، مرشحة حزب التجمع الوطني، ستحصل على 33% من أصوات الناخبين في الجولة الأولى، بينما سيحتل رئيس الوزراء السابق إدوار فيليب المركز الثاني بنسبة 20%، في حال لم يترشح جابرييل آتال.

أما نتائج استطلاع صحيفة "لو باريزيان"، فقد أظهرت أن لوبان ستحصل على 5ر34% من الأصوات في الجولة الأولى، بينما سيحصل فيليب على 19% في الجولة الثانية، في حال عدم ترشح آتال.

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