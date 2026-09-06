تايوان ترصد 21 طائرة عسكرية و15 سفينة تابعة للصين حول أراضيها

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

رصدت وزارة الدفاع الوطني في تايوان 21 طائرة عسكرية و10 سفن حربية وخمس سفن رسمية تابعة للصين حول تايوان بين الساعة السادسة صباح أمس السبت والسادسة صباح اليوم الأحد.

وعبرت 13 من الطائرات التابعة لجيش التحرير الشعبي وعددها 21، خط الوسط لمضيق تايوان في منطقة تحديد الدفاع الجوي الشمالية والوسطى والجنوبية الغربية والشرقية للبلاد، طبقا لما ذكرته الوزارة.

وأضافت الوزارة أنه ردا على ذلك، نشرت تايوان طائرات وسفنا حربية وأنظمة صاروخية ساحلية لمراقبة نشاط الجيش الصيني، حسب موقع تايوان نيوز اليوم الأحد.

ورصدت وزارة الدفاع الوطني في تايوان، حتى الآن هذا الشهر، طائرات صينية 24 مرة وسفنا 52 مرة. ومنذ سبتمبر 2020، زادت الصين استخدامها لتكتيكات المنطقة الرمادية بزيادة عدد الطائرات العسكرية والسفن الحربية العاملة حول تايوان بشكل تدريجي.

ويحدد المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية تكتيكات المنطقة الرمادية بأنها "جهد أو سلسلة من الجهود تتجاوز الردع الثابت وضمان تحقيق أهداف الأمن لدولة ما بدون اللجوء إلى الاستخدام المباشر والهائل للقوة.