زيلينسكي يبدأ محادثات مع ويتكوف وكوشنر خلال أول زيارة رسمية لهما إلى كييف

بدأ الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، محادثات مع المفاوضين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في العاصمة الأوكرانية كييف، حسبما أكد في منشور عبر منصة "إكس".

وكانت وكالة "يونيان" الأوكرانية للأنباء قد نشرت، في وقت سابق، مقطع فيديو يظهر الرجلين وهما يصلان بالقطار إلى المدينة التي تعاني تداعيات الحرب، في أول زيارة لهما إلى العاصمة الأوكرانية.

واستقبل مدير مكتب الرئيس الأوكراني، كيريلو بودانوف، ويتكوف وكوشنر في محطة السكك الحديدية بالمدينة، حسبما أظهر مقطع فيديو نشرته "يونيان".

وقال زيلينسكي، في وقت سابق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، "نحن مستعدون للمحادثات. كانت أوكرانيا وستظل دائما بناءة"، مضيفا: "نحن حريصون على إنهاء الحرب في وقت أقرب".

وأضاف زيلينسكي أن أوكرانيا تحتاج إلى ضمانات أمنية وترتيبات ما بعد الحرب تحفظ كرامتها.

ووصل ويتكوف وكوشنر في وقت تبادل فيه طرفا الحرب الهجمات خلال الليل، مع تجنب استهداف عاصمتي البلدين، فيما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقفا لإطلاق النار لمدة ثلاثة أيام لضمان سلامة المبعوثين.