انتقد إرتوغرول دوغان، رئيس نادي طرابزون سبور التركي، استمرار الأخطاء التحكيمية في الدوري، مؤكدًا أن ما تعرض له فريقه خلال مباريات قاسم باشا وباشاك شهير وأمد سبور تجاوز حدود الأخطاء التي يمكن تقبلها.

وقال دوغان إن تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» لم تنجح في تصحيح بعض القرارات الخاطئة، مشددًا على أن ناديه لن يلتزم الصمت أمام ما وصفه بقرارات تحكيمية غير مقبولة قد تؤثر في نتائج المباريات وتعرقل جهود الفريق لتحقيق أهدافه هذا الموسم.

وأشاد رئيس طرابزون بالجهود التي يبذلها رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم إبراهيم هاجي عثمان أوغلو لتطوير التحكيم، لكنه طالب في الوقت نفسه بتطوير منظومة التحكيم والاستعانة بحكام مؤهلين وفق المعايير الأوروبية، إلى جانب تعزيز كفاءة العاملين في غرف تقنية الفيديو.

وأضاف دوغان، قبل مواجهة جنتشلربيرليغي: «نحن نريد العدالة فقط، منذ سنوات. لا نريد أن نشاهد إدارة تحكيمية تطغى على جهود اللاعبين أو تؤثر في نتيجة المباراة. غيّروا موقفكم، ولا تقفوا في طريق الجهود المبذولة».