بيراميدز يضرب جورماهيا بثنائية ويعود بانتصار ثمين من كينيا

حقق فريق بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا في الموسم قبل الماضي، فوزا ثمينا خارج ملعبه على حساب مضيفه جورماهيا الكيني بهدفين دون رد في ذهاب دور الـ64 من البطولة.

وسجل المغربي وليد الكرتي هدف تقدم بيراميدز في الدقيقة الخامسة، من متابعة لتسديدة مصطفى فتحي التي ارتدت من الحارس ليكملها داخل الشباك، أما الهدف الثاني فكان قد سجله محمود صابر في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول بتسديدة صاروخية، بعد تهيئة من يوسف أوباما.

وشهدت أحداث الشوط الأول إصابة محمود مرعي مدافع بيراميدز وخروجه ليشارك بدلا منه إياد العسقلاني، حيث تعرض مرعي لإصابة في الرأس استلزمت تدخل جراحي بسيط.

وكان جورماهيا قريبا من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة الثانية من المباراة بعد استغلال لخطأ الحارس أحمد الشناوي، لكن الأرض انشقت عن المدافع أحمد سامي ليُبعد الكرة من أمام خط المرمى برأسية مميزة.

ويلعب بيراميدز مباراة الإياب الأسبوع المُقبل على ستاد الدفاع الجوي، حيث يحتاج للفوز أو التعادل بأي نتيجة، أو حتى الخسارة بفارق هدف لضمان التأهل لدور الـ32.