الشرطة الألمانية تبحث عن مشتبه به في تخريب شبكة الكهرباء

تنفذ الشرطة الألمانية عملية أمنية واسعة النطاق في غابة هامباخ بالقرب من مدينة كيربن غربي كولونيا، بحثاً عن مشتبه به في تنفيذ محاولات تخريب استهدفت شبكة الكهرباء الألمانية.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أكد متحدث باسم شرطة كولونيا أن هدف العملية يكمن في العثور على الرجل البالغ من طور العمر 48 عاماً، أو تعقب أي أثر يقود إليه. ورصد مراسل الوكالة تواجد ما يقرب من 100 سيارة شرطة في موقع الحدث، بعدما كان المشتبه به قد أرسل رسائل يتبنى فيها المسؤولية عما حدث وتشير إلى أن لديه "معلومات حصرية لا يعلمها إلا الفاعل".

وتُعد غابة هامباخ رمزاً على مستوى البلاد للنضال من أجل تحول الطاقة ومناهضة توليد الكهرباء باستخدام الفحم البني؛ إذ تقع الغابة على أطراف منجم هامباخ المكشوف للفحم البني، وكان مقدراً لها في الأصل أن تُزال لصالح توسيع أعمال التنقيب.

ومنذ عام 2012، شرع ناشطون ومدافعون عن البيئة في بناء بيوت خشبية فوق الأشجار تحت شعار "هامباخ باقية"، لمنع أعمال قطع الأشجار لإنشاء محطات توليد طاقة تعمل بالفحم الحجري، مما يُلحق الضرر بالمناخ، ولحماية الأشجار من زحف منجم مكشوف. وفي خريف عام 2018، أمرت حكومة الولاية التي يقودها فرع حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي بإخلاء الغابة في واحدة من أكبر العمليات الشرطية في تاريخ ولاية شمال الراين-ويستفاليا، وذلك تحت ذريعة السلامة والوقاية من الحرائق.

وعقب نزاع قانوني طويل، جرى إنقاذ الغابة نهائياً في مطلع عام 2020 عبر تسوية وتوافق بين الحكومة الفيدرالية والولايات وشركات الطاقة، حيث أصبحت حافة المنجم تتوقف على مقربة من تخوم الغابة.

وتواصل السلطات منذ أيام تحرياتها للقبض على المشتبه به على خلفية أعمال التخريب هذه؛ حيث نشر المحققون أمس السبت مذكرة بحث وتفتيش مرفقة بصورتين للرجل المنحدر من مدينة جفلسبرج جنوبي منطقة الرور، كما امتدت عمليات البحث لتشمل دراجة هوائية يُرجح أنه استخدمها في التنقل.

وتركزت محاولات التخريب المذكورة في ولايات شمال الراين-ويستفاليا، وبراندنبورج، ومؤخراً سكسونيا؛ وهي الولايات الثلاث التي ما زالت تشهد استخراج الفحم البني واستخدامه لتوليد الطاقة. وكانت أجهزة الأمن قد عثرت أول أمس الجمعة على مواد متفجرة داخل شقة المشتبه به في جفلسبرج، قبل أن تقتحم وحدة من قوات الشرطة الخاصة "إس إي كيه" شاحنة يبدو أنه تم تعديلها لتصبح منزلا متنقلا في مدينة نيدرتسير بالقرب من المنجم، إلا أن الشخص المطلوب لم يكن موجودًا فيها.