نقابة المستشفيات في لبنان تندد بالعدوان على مستشفى غندور

استنكرت نقابة المستشفيات في لبنان، تدمير مستشفى غندور في النبطية الفوقا، معبرة عن أسفها على أرواح الضحايا الذين قضوا فيه، متمنية الشفاء للمصابين.

وأفاد بيان صادر عن النقابة بأن "هذه الأعمال تمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني الذي يمنح المستشفيات والمرافق الطبية سواء كانت مدنية أو عسكرية، حماية خاصة تتجاوز الحماية العامة بما يضمن استمراريتها في تقديم العناية الطبية وإنقاذ الأرواح"، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

ودعت المجتمع الدولي والهيئات والمؤسسات الإنسانية الدولية الى "التدّخل لوضع حدّ لهذه الإعتداءات".

وفي وقت سابق، أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين، في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق في جنوب البلاد اليوم.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، إن الحصيلة الأولية للغارات التي شنها العدو الإسرائيلي هذا الصباح، بلغت 4 شهداء و20 إصابة.

وأشار إلى استشهاد شخصين وإصابة اثنين آخرين جراء الغارات على النبطية الفوقا، لافتًا إلى إصابة 8، من بينهم سيدة وطفلة، في النبطية - حي الراهبات.