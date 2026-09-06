واشنطن تنفي استهداف إيران لسفينة عسكرية أمريكية غير مأهولة بمضيق هرمز

نفى الجيش الأمريكي إعلان إيران بأنها استهدفت سفينة عسكرية أمريكية غير مأهولة في مضيق هرمز، ووصف ذلك بأنه "كذب محض".

وأفادت وسائل إعلام رسمية في طهران إن السفينة الأمريكية عير مأهولة كانت تحاول دخول منطقة تقول إيران إنها محظورة في مضيق هرمز.

وقال الكابتن تيم هوكينز، المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية: "إن التقرير الذي نشرته وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية وهو كذب محض."

وجاء ذلك بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة أنها قصفت ناقلات نفط إيرانية ردا على إطلاق إيران صواريخ باليستية على سفن حربية تابعة للبحرية الأمريكية.

واستؤنفت الهجمات الأسبوع الماضي بعد هدوء دام نحو شهر.

وكانت الحرب قد بدأت بهجمات أمريكية وإسرائيلية على إيران في 28 فبراير. لكنه منذ الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في يونيو، استمر القتال المتقطع، حيث يحاول كلا الجانبين إلحاق الضرر العسكري والاقتصادي مع انهيار المفاوضات.