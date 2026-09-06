منتخب مصر 2010 يختبر عناصر جديدة استعدادًا لتصفيات شمال أفريقيا

يواصل منتخب مصر للناشئين مواليد 2010، بقيادة عبدالستار صبري، اختبار مجموعة جديدة من اللاعبين ضمن خطته لاختيار أفضل العناصر التي ستمثل المنتخب في بطولة تصفيات شمال أفريقيا لمنتخبات الناشئين، المقرر إقامتها في تونس خلال الفترة من 21 سبتمبر حتى 2 أكتوبر، والمؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب.

وحقق منتخب مصر مواليد 2010 الفوز على فريق زد، الذي يضم مزيجًا من لاعبي مواليد 2009 و2010، بنتيجة 6-4، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين اليوم على أحد ملاعب مركز المنتخبات الوطنية، ضمن استعدادات المنتخب لخوض التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية للناشئين.

وسجل أهداف منتخب مصر كل من محمد علي من ركلة جزاء، ومحمد هيثم «عفروتو»، ومحمود محفوظ «هدفين»، وياسين تامر المهدي «هدفين».

وشهدت المباراة حضور شوقي غريب، المدير الفني لاتحاد الكرة، في إطار متابعته للمنتخبات الوطنية.

وأقيمت المباراة على ثلاثة أشواط، وفقًا للاتفاق بين الجهازين الفنيين للفريقين، بهدف إتاحة الفرصة أمام جميع اللاعبين للمشاركة وتحقيق أكبر استفادة فنية ممكنة من اللقاء.

وكانت قرعة بطولة تصفيات شمال أفريقيا لمنتخبات الناشئين مواليد 2010 قد أُجريت مؤخرًا، حيث تستضيف تونس المنافسات خلال الفترة من 21 سبتمبر حتى 2 أكتوبر، والمؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب.

ويبدأ منتخب مصر مشواره في التصفيات بمواجهة تونس يوم 26 سبتمبر، ثم يلتقي ليبيا يوم 29 سبتمبر، قبل أن يختتم مبارياته بمواجهة الجزائر يوم 2 أكتوبر.