عاد الفنان محمد رمضان لاستئناف تحضير فيلم «نمبر وان»، خلال الأيام القليلة الماضية، بعد فترة طويلة من التوقف؛ لانشغاله في الدراما وعالم الموسيقى مؤخرًا.

واجتمع محمد رمضان مؤخرًا مع المؤلف محمد سيد بشير؛ لاستئناف تحضيرات فيلم «نمبر وان»، والوقوف على الخطوط الرئيسية لتنفيذ العمل؛ نظرًا لإنتاجه الضخم وتصويره في أكثر من دولة بمشاركة نجوم عالميين.

وفي سياق منفصل، يعد مسلسل «الست موناليزا» هو آخر أعمال المؤلف محمد سيد بشير، الذي نافس به في موسم رمضان 2026، ولعبت بطولته الفنانة مي عمر، وشارك به العديد من الفنانين، منهم: أحمد مجدي، وسوسن بدر، وسلوى محمد علي، ومحمد محمود، وشيماء سيف، وهدير عبد الناصر، وحسن حفني، وحازم إيهاب، وجوري بكر، وذلك تحت قيادة المخرج محمد علي.

الجدير بالذكر أن محمد رمضان انشغل مؤخرًا بتحضير مسلسله الرمضاني «عشماوي»، الذي ينافس به في موسم مسلسلات رمضان 2027 مع المنتج صادق الصباح، بالإضافة إلى إحيائه العديد من الحفلات داخل وخارج مصر، وتقديمه الكثير من الأغاني التي شهدت تعاونًا مع نجوم عالميين.