نزلة برد تبعد مروان عطية عن تدريبات الأهلي

غاب مروان عطية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، اليوم، بسبب تعرضه لنزلة برد.

وخضع اللاعب للعلاج تحت إشراف الجهاز الطبي، الذي فضل عدم مشاركته في المران، على أن يتم تجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وكان مروان عطية قد افتتح أهداف الأهلي في بطولة الدوري المصري هذا الموسم، بعدما سجل هدفًا رائعًا بتسديدة قوية في شباك الشرقية إنبي، خلال الجولة الأولى من المسابقة.

وجاء غياب اللاعب بعد أيام قليلة من إعلان الأهلي تجديد عقده، ليستمر ضمن صفوف الفريق حتى عام 2030.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب، يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري.

وحقق الفريق الأحمر العلامة الكاملة خلال أول ثلاث جولات، بعدما تفوق على الشرقية إنبي وزد وسموحة، ليواصل انطلاقته القوية في المسابقة.