قررت نيابة وسط القاهرة، حبس رئيس مجلس إدارة الشركة المؤجرة لكافيهات المقطم، 4 أيام على ذمةالتحقيقات، على خلفية اتهامه بالتحريض على المستأجرين لرفع قيمة الإيجارات.

وقال أحمد مدحت، دفاع مستأجري كافيهات المقطم، في تصريحات لـ"الشروق" أن المتهم سبق وصدر قرار من النيابة العامة بضبطه وإحضاره، لاتهامه بالاستعانة بـ"إسماعيل دولار" للضغط على المستأجرين، وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليه أمس.

وكانت تحقيقات نيابة المقطم، مع المتهم "إسماعيل دولار" وآخرين، في اتهامهم باستعراض القوة والبلطجة ضد مستأجري كافيهات بالمقطم للضغط عليهم لرفع القيمة الإيجارية، كشفت عن إنكاره للاتهامات المنسوبة إليه.

وجاء في تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 11799 لسنة 2026 جنح المقطم، أن مستأجري الكافيهات وجهوا اتهامات بممارسة أعمال البلطجة واستعراض القوة والتلويح بالعنف لمسئولي شركة "SGS" المؤجرة، بعد استعانتهم بالمتهم "إسماعيل دولار" للضغط عليهم لرفع القيمة الإيجارية.

وقال مستأجرو الكافيهات إن المتهم "إسماعيل دولار" حضر إلى المجمع التجاري، ودخل رفقة أحد مديري الشركة، وحاولا كسر القفل الخاص بغرفة الكهرباء لقطع التيار الكهربائي عنهم، بينما انتظره عدة أشخاص بالخارج لتنفيذ تعليماته بالاعتداء عليهم في حالة اعتراضهم.

ومن جهته، أنكر المتهم "إسماعيل دولار" الاتهامات المنسوبة إليه، وقرر أنه ذهب إلى المجمع التجاري لمعاينته، بعد رغبة الشركة في التعاقد مع شركة الحراسة المملوكة له لتكون مسئولة عن الأمن.

وتابع دولار أن مدير الشركة أخبره أن هناك عددًا من الأشخاص يفتعلون المشاكل، لذلك أرادوا التعاقد مع شركته، قائلًا: "أنا روحت لوحدي وقابلت المدير وقعدنا في كافيه، ولو كنت عايز أستعرض القوة كنت روحت مع أفراد شركتي".