شادي زلطة: الرئيس يتابع بشكل مباشر جميع الخطوات الإصلاحية في ملف التعليم

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن هناك اهتمامًا بالغًا بملف التعليم، وجميع الخطوات الإصلاحية التي تتم فيه يتابعها الرئيس عبدالفتاح السيسي بشكل مباشر.

وأضاف "زلطة" عبر برنامج "الصورة مع لميس الحديدي"، على قناة النهار، اليوم الأحد، أن الاجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد مناقشة ملف تطوير قدرات الكوادر الخاصة بالمدارس وتنمية قدرات المعلمين، إلى جانب الدفعة الخامسة من مسابقة الـ30 ألف معلم، والبرامج التأهيلية التي يحصل عليها القيادات المدرسية ومديرو المدارس داخل الأكاديمية العسكرية.

وتابع أن الوزارة دخلت في برنامج تدريبي سينفذ بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية وجامعة هارفارد الأمريكية، يستهدف تدريب 220 مدير مدرسة ومعلم، مضيفًا أن هناك تعاون آخر مع جامعة هيروشيما لإطلاق برنامج تدريبي للكوادر التعليمية.

وأشار إلى أن الإجراءات التي تمت على مدار سنتين والقرارات التي يتم اتخاذها على أرض الواقع تأتي ضمن دوائر متصلة من المتابعة، وكانت محل نقاش على مدار الاجتماعات الماضية.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم مع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أركان حرب محمد صلاح التركي مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.

وشدد الرئيس على أهمية تطوير استراتيجيات وبرامج متقدمة لتأهيل وتدريب هذه الكوادر وفقا لأعلى المعايير، بما يضمن توفير بيئة تعليمية متكاملة ومناسبة للطلاب.