يتصدر حزب "يشار"، بقيادة جادي آيزنكوت، استطلاعا للرأي أجرته قناة "كان الإسرائيلية ونُشر مساء اليوم الأحد بحصوله على 23 مقعدا مقابل 20 مقعدا لحزب الليكود. أما حزب "معا"، بقيادة نفتالي بينيت، فقد حصل على 13 مقعدا.

وفي تطور مفاجئ، تجاوز حزب الاتحاد الذي يتزعمه يواز هيندل والبروفيسور يارون زليخا نسبة الحسم بحصوله على 4 مقاعد، ما أدى فعليا إلى إنشاء كتلة جديدة تعقد الصورة ومسار تشكيل الحكومة لإحدى الكتل.

بحسب استطلاع الرأي، سيحصل تحالف نتنياهو على 52 مقعدا، وتحالف آيزنكوت على 51 مقعدا. أما الأحزاب العربية فستحصل مجتمعة على 13 مقعدا، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

في الوضع الراهن، سيبلغ عدد مقاعد كتلة نتنياهو، حتى مع انضمام هندل وزليخا، 56 مقعدا، أي أنها ستكون على بُعد خمسة مقاعد فقط من تشكيل الحكومة.

أما كتلة آيزنكوت، مع هندل وزليخا، فستبلغ 55 مقعدا، وستعتمد على انضمام الموحدة للوصول إلى أكثر من 61 مقعدًا.

وفي سيناريو آخر تم فحصه في الاستطلاع، حصل تحالف عوفر وينتر مع الصهيونية الدينية بقيادة بتسلئيل سموتريتش وحزب زيهوت بقيادة موشيه فيجلين على 11 مقعداً.

وما يزال آيزنكوت متقدما على نتنياهو في مسألة الملاءمة لرئاسة الحكومة محافظا على فارق ثابت قدره 3%، إذ فضّله 38% من المستطلعين في منصب رئيس الوزراء، مقابل 35% ممن فضّلوا نتنياهو.