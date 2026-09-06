أشاد النائب فريدي البياضي عضو مجلس النواب، باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بملف التعليم وتوجيهاته بتطوير هذا القطاع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة الحدث اليوم، مساء الأحد، أنه يعترض على سياسات وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف، مؤكدا أن لا يوجد أي خلاف على ضرورة تطوير التعليم لكن الخلاف على كيفية تطبيق ذلك.

وشدد على ضرورة أن يكون التطبيق حقيقيًّا وليس شكليًّا، معتبرًا أن ما يحدث حاليًّا من في هذا الملف هو عبارة عن تطوير شكلي، وأوضح أن الأمر لا يقتصر على تغيير مناهج أو توزيع أجهزة تابلت على الطلبة لكن العملية يجب أن تكون شاملة.

ونوه إلى أن التطوير يجب أن يكون هيكليًّا، وأن تكون ميزانية التعليم هي الأكبر على مستوى الدولة ليكون ذلك برهانًا من الحكومة على أنها تضع ملف التعليم على قائمة أولوياتها.

وأوضح البياضي، أنه كعضو مجلس نواب يرفض موازنة الحكومة لأن ميزانية التعليم لا تحقق النسب الدستورية، معتبرًا أن الحكومة تخالف الدستور إثر انخفاض ميزانية التعليم عن النسبة التي يحددها الدستور.

ولفت إلى أن الحكومة تقدم الموازنة بناء على أولويات من وجهة نظرها، وهو ما قد يتعارض مع رأي بعض النواب، لكن الأغلبية تتحمل مسئولية الموافقة عليها، وفق قوله.