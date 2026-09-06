خبير مشغولات ذهبية: الأوقية ستصل 10 آلاف دولار بنهاية حكم ترامب

قال الدكتور ناجي فرج، خبير صناعة المجوهرات ومستشار وزير التموين السابق لشئون صناعة الذهب، إن أسعار الذهب والفضة سجلت تراجعا في إغلاق تداولات يوم الجمعة الماضي متأثرة بصدور بيانات اقتصادية قوية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "الشمس" مساء الأحد، أن بيانات الوظائف الأمريكية جاءت أعلى بكثير من المتوقع، ويعزز من احتمالية رفع سعر الفائدة في سبتمبر، ما لم يصدر تقرير ضعيف بشأن مؤشر أسعار المستهلكين.

ونوه إلى أن أوقية الذهب تراجعت عالميا بنحو 43 دولارا لتغلق عند مستوى4429 دولارا، فيما شهد السوق المحلي تراجعا تجاوز 50 جنيها، ويسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 6330 جنيها، وعيار 18 مستوى 5425 جنيها، بينما سجل عيار 24 مستوى 7235 جنيها.

وأوضح أن الذهب حقق ارتفاعا إجماليا تجاوز 6% خلال شهر أغسطس، مؤكدا أن التراجعات الحالية تحدث نتيجة لضغوط بيعية أو تأثراً بالبيانات الأمريكية المؤقتة.

ولفت إلى أن الصين اشترت وحدها 630 ألف أوقية في شهر مايو الماضي، مع استمرار حركة الشراء من قبل البنوك المركزية حول العالم.

ووجه نصيحة للمواطنين باقتناء الذهب في الوقت الراهن والاحتفاظ به لمدة ثلاث سنوات، مشيرا إلى أن الأسعار ستكون "فلكية وممتازة" بنهاية هذه المدة.

وأكد أن تقديرات كل المحللين تشير إلى تخطي الأوقية لمستوى 10 آلاف دولار بنهاية فترة حكم ترامب، لافتا إلى أن حدوث ذلك سيؤدي إلى وصول عيار 21 بمنتهى السهولة في مصر إلى مستويات تتراوح بين 8000 و9000 جنيه للجرام.