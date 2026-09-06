قال النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، إنه يُعاني من ارتفاع فاتورة الكهرباء، متابعا: «أنا زيِّ زي الشعب.. بنصوت من فاتورة الكهرباء والعدادات الكودية».

وأشار خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، إلى استخدامه جميع الأدوات الرقابية البرلمانية المتاحة له وتقديمه عددًا من طلبات الإحاطة حول هذه القضية، الأمر الذي لم تستجب له الحكومة.

وشدد البياضي، على ضرورة إجماع غالبية البرلمان على سحب الثقة من الحكومة الحالية خلال دور الانعقاد الثاني للمجلس في أكتوبر القادم، ما لم ترحل قبل ذلك.

وتابع: «الحكومة مصممة لا تسمع الشعب ولا تسمع نواب الشعب.. حان الوقت الأغلبية تسحب الثقة من هذه الحكومة».