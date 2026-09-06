وزير الخارجية الإيطالي عن فوز البديل في سكسونيا-أنهالت الألمانية: خبر سيئ للغاية

وصف أنطونيو تاياني وزير الخارجية الإيطالي ونائب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، النتيجة التي حققها حزب "البديل من أجل ألمانيا" في انتخابات برلمان ولاية سكسونيا-أنهالت اليوم الأحد بأنها بمثابة "خبر سيئ للغاية".

في الوقت نفسه، أعرب تاياني رئيس حزب "فورتسا إيطاليا" المحافظ الحاكم عن أمله في أن يظل نجاح حزب "البديل" في هذه الولاية الواقعة شرقي ألمانيا "استثناءً محليًا"، وذلك في بيان له.

ووصف تاياني حزب "البديل" بأنه قوة سياسية "تتناقض تناقضًا جذريًا مع القيم الليبرالية والغربية التي يتبناها حزب فورتسا إيطاليا"، ونقلت وسائل إعلام إيطالية عن الدبلوماسي الإيطالي قوله إن قرار الناخبين يجب احترامه، مع ضرورة العمل من أجل الحيلولة دون "انتشار النزعة الشعبوية والمتعصبة في أوروبا".

ويُنظر تقليديًا إلى حزب "فورتسا إيطاليا"، الذي أسسه سيلفيو برلسكوني (1936- 2023)، باعتباره حزباً ينتهج خطاً مؤيداً للاتحاد الأوروبي تقليدياً، والحزب عضو في حزب الشعب الأوروبي، الذي ينتمي إليه أيضًا حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي.

وفي الائتلاف الحكومي اليميني الثلاثي الذي تقوده ميلوني، يُعد حزب "فورتسا إيطاليا"، إلى جانب حزب الرابطة، شريكًا أصغر في الائتلاف.

في المقابل، هنأ زعيم حزب الرابطة والنائب الثاني لرئيسة الحكومة الإيطالية، ماتيو سالفيني، حزب "البديل" على النتيجة التي حققها. وتشهد العلاقات بين حزب "فورتسا إيطاليا" وحزب الرابطة خلافات متكررة.

تجدر الإشارة إلى أن حزب "البديل" تصدر بجدارة الانتخابات البرلمانية بولاية سكسونيا-أنهالت اليوم، وذلك وفقا للتقديرات الأولى لعملية الفرز التي قامت بها القناتان الأولى والثانية بالتلفزيون الألماني، وحل بعده بفارق كبير فرع حزب المستشار ميرتس، المسيحي الديمقراطي.

وبحسب هذه التقديرات، فإن الحزب المصنف من قبل هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) على أنه حالة مؤكدة لحزب يميني متطرف، حصد ما يتراوح بين 1ر44% و5ر44% من أصوات الناخبين في الولاية، مقابل 8ر20% كان قد حصل عليها في انتخابات برلمان سكسونيا-أنهالت عام 2021.

وجاء في المركز الثاني الحزب المسيحي الذي يقود الحكومة الحالية المنتهية ولايتها حيث حصل على 5ر18%، مسجلا بذلك خسائر فادحة مقارنة بالنسبة التي كان حصل عليها قبل خمسة أعوام، وبلغت 1ر37%.