إسرائيل تقصف 11 منطقة بلبنان وتقتل 7 أشخاص وتصيب مراسلا ومصورا

صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، من وتيرة اعتداءاته على جنوب لبنان، ونفذ سلسلة غارات استهدفت 11 منطقة تركزت معظمها بمحافظة النبطية، وأسفرت عن استشهاد 7 أشخاص، وإصابة آخرين، بينهم مراسل ومصور.

وفي قضاء النبطية، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن "العدو الإسرائيلي شن سلسلة غارات على بلدتي عربصاليم، والنبطية الفوقا".

وأضافت الوكالة أن "الجيش الإسرائيلي استهدف منزل مختار بلدة كفررمان السابق الشهيد علي معلم".

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على بلدتي زوطر الشرقية، وكفرتبنيت.

وتعرض محيط مدينة فرح للملاهي في النبطية الفوقا لحزام ناري من الغارات الجوية، استهدف أيضا أطراف النبطية الفوقا لناحية مرتفعات علي الطاهر.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية على النبطية عن استشهاد 7 أشخاص، وإصابة أكثر من 20 آخرين، بينهم مراسل قناة المنار علي شبيب، ومصور كان برفقته.

وأقر جيش الاحتاال الإسرائيلي، الأحد، بشن الغارات، وزعم أنها استهدفت عناصر ومواقع تابعة لـ"حزب الله"، بدعوى إطلاق مسيرتين مفخختين تجاه قواته.

وفي قضاء صور، نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرًا كبيرا في بلدة المنصوري، تزامن مع قصف مدفعي بقذائف ثقيلة طال منطقة المرج بين بلدتي الحنية والمنصوري.

كما استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقصف المدفعي وادي زبقين.

وفي قضاء بنت جبيل، نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات تفجير في وادي السلوقي، كما استهدف قصف مدفعي أطراف بلدة كونين.

وتأتي هذه الغارات رغم اتفاق إطار جرى توقيعه برعاية أمريكية في 26 يونيو 2026، ينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من أراض لبنانية مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها.

ومنذ 2 مارس الماضي، تشن إسرائيل عدوانا على لبنان، ما أسفر عن 4 آلاف و362 شهيدا و12 ألفا و372 جريحا، إضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفق السلطات اللبنانية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات.