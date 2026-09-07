قال الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إنّ المدة القانونية لتأسيس أي شركة تستغرق يومين، مؤكدا أن الوزارة عملت على معالجة الإشكاليات في هذا الملف.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، أن الوزارة تعتمد على الميكنة بما يساهم في تسهيل الإجراءات، بما في ذلك بيانات تصدرها دول لمواطنيها على جوازات سفرهم تختصر الكثير من الأمور حول بياناتهم.

ولفت إلى أن مصر عليها التعامل بإجراءات الرقمنة حتى تكون جزءًا من المستقبل وليس من الماضي، موضحًا أن عدد الشركات التي تأسست في النصف الأول من العام الجاري «يناير - يونيو» 26.5 ألف شركة بارتفاع 19.8% على أساس سنوي.

وأوضح أن الوزارة أصدرت للمرة الأولى تقريرًا لكافة الأنشطة التي تخضع لوزارة الاستثمار سواء لتجارة أو معارضة دولية أو تنمية صادرات، وسيتم إصدار هذه البيانات بشكل شهري لإطلاع المواطنين على حركة الاستثمارات والتجارة.

وشدد على الاهتمام بالذكاء الاصطناعي الذي يغير شكل العالم، مؤكدا أن مشكلة هذا القطاع ليس في توفر السيرفرات التي يمكن التعاقد عليها، لكن الإشكالية تكمن في الطاقة، وهو ما يستلزم تدبير كيفية توفير الطاقة لمراكز البيانات التي يمكن إنشاؤها.

وأوضح أن الدول التي انطلقت بمجال الذكاء الاصطناعي هي تلك التي لديها قدرات كبيرة من الطاقة أو أنها تحرَّر ملف الطاقة بالكامل وتدع الأمر للقطاع الخاص.

وتحدث عن ملف التصنيع، قائلًا إن تصنيع سيارة مصرية يتطلب توفر وتصنيع مكونات الإنتاج ومساعدة الشركة المصنعة وتوفير الإنتاج للاستهلاك المحلي وللتصدير للخارج، مؤكدا أن عملية التصنيع منظومة مترابطة بالتسنيق مع وزارة الصناعة التي تولي هذا القطاع أهمية كبيرة باستراتيجية الوزارة.

ونوه بأن صناعة السيارات أحد القطاعات الأكثر جاهزية لجذب الاستثمارات، مؤكدا أن أكثر الصناعات الجاهزة للترويج في مصر وذلك في المرحلة الأولى هي صناعة الغزل والنسيج والصناعات الكيماوية والتصنيع الزراعي والغذائي والصناعات الإلكترونية وخدمات التعهيد والاتصالات.