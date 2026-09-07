ضبط سائق لتعديه على آخر بالسب في مدينة نصر

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو، جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من آخر، لقيامه بالتعدي عليه بالسب والشتم في القاهرة.

وأضافت الوزارة أنه بالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وتم تحديد المجني عليه، وتبين أنه سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول.

وبسؤاله، قرر تضرره من الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، لقيامه بالتعدي عليه بالسب يوم 16 أغسطس الماضي، حال اعتراضه على توقف الأخير ضمن زفة عرس، وتعطيله الحركة المرورية بأحد الطرق بمدينة نصر في القاهرة.

وأوضحت وزارة الداخلية أنه تم تحديد وضبط المشكو في حقه، وتبين أنه سائق، وله معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.