نشأت الديهي: ليه المواطن مش حاسس باللي أنتوا بتعملوه يا حكومة وكأننا ننفخ في قربة مقطوعة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل الليل بالنهار لبناء بلد قوي وتحقيق إصلاح شامل وحقيقي ويتحمل مقاومة الإصلاح في سبيل ذلك.

وأضاف خلال برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TEN" مساء الأحد : "يشهد الله، ونشهد أمام الجميع أن الرئيس السيسي لم يأل جهدا في أن ينقذ هذا البلد مما كان يحاك للوقوع به".

ووجه تساؤلا للحكومة عن أسباب عدم شعور المواطن بما يتحقق على أرض الواقع، قائلا: "ليه المواطن مش حاسس باللي إنتوا بتعملوه يا حكومة؟ وبالتالي لما إحنا نتكلم وكأننا بننفخ في قربة مقطوعة، أو نؤذن في مالطا، فيقول لك: إحنا مش مصدقينكم! وبعدين نفقد مصداقيتنا، وإحنا والله ليس لدينا لا ناقة ولا جمل، وليس لدينا مصلحة".

ودعا الحكومة والمحافظين والنواب، ورؤساء وكوادر الأحزاب السياسية، إلى الخروج والعمل الميداني والتواصل مع المواطنين، قائلا: "في أخطاء كتير جدًا، عايزين نصلحها".

واستشهد بالمظاهر السلبية في الشارع المصري؛ مثل السير عكس الاتجاه الذي يسبب حوادث مميتة، وحمولات السيارات المخالفة التي تزهق أرواح الأطفال، وحوادث غرق المعديات، فضلا عن قطع الأشجار دون مراجعة والتسبب في "فضيحة للدولة المصرية " حسب تعبيره.

وشدد على ضرورة التخلي عن فكرة "كل حاجة تمام"، مختتما: "مش كل حاجة تمام، وما نخافش من نقد الذات ونقد أنفسنا، لا بد أن ننتقد أنفسنا بحق من أجل الإصلاح، فلسنا في خصومة مع أحد، مصر بلدنا كلنا".