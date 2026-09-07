المندوه يثير الجدل حول عقد زيزو مع الأهلي: طلب 80 مليونًا للتجديد للزمالك

أثار حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، علامات استفهام حول الأرقام المتداولة بشأن عقد أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق السابق والأهلي الحالي، خلال فترة المفاوضات التي سبقت رحيله عن القلعة البيضاء.

وقال المندوه، في تصريحات عبر قناة «النهار»: «عندما أسمع أن لاعبًا مثل زيزو كان يرغب في الاتفاق مع الزمالك على الحصول على 80 مليون جنيه، ثم أجد أن قيمة عقده أصبحت بعد ذلك 5 ملايين جنيه فقط، فمن الطبيعي أن تثار العديد من علامات الاستفهام».

وأضاف: «هناك بعض الأندية التي تقدم عقودًا غير صحيحة إلى اتحاد الكرة، وأعتقد أن الأهلي يفعل ذلك».

وكان زيزو قد رحل عن صفوف الزمالك عقب انتهاء عقده مع النادي، لينضم إلى الأهلي في صفقة انتقال حر.