وزير الاستثمار: نقدم حوافز وتسهيلات تساهم في جذب الكثير من الاستثمارات

قال الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إنّ هناك الكثير من الشركات الدولية سواء الغربية أو الشرقية أو العربية تحرص على الاستثمار في مصر.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، أن بعض الاستثمارات تستهدف السوق المحلية نظرًا لكبر وتنامي حجم السوق وتوفر قوة عمل بشرية مع وجود اتفاقات تجارية تجعل العديد من الأسواق متاحة.

وأشار إلى اتخاذ العديد من الإجراءات لا سيما التسهيلات والحوافز الاستثمارية التي تساهم في جذب الاستثمارات، وهو مسار يشهد تناميًّا منذ عدة سنوات، وإن كان ذلك لا يمنع مواجهة بعض الصعوبات في بعض الفترات، لكن الأهم هو التعامل معها وإجراء إصلاحات اقتصادية.

ونوه إلى أنه بدون البنية التحتية التي نفذتها الدولة لما كان بالإمكان جذب الكثير من الاستثمارات، والتي كان أحدثها اليوم افتتاح 9 مصانع جديدة اليوم بمنطقة السخنة الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدا أن مصر لا يوجد بها قطاع واحد تُبنى عليها خطط جذب الاستثمارات.

وشدد على أن هذا التنوع على مستوى مختلف الصناعات التي يمكن جذب استثمارات بها يمثل ميزة اقتصادية كبيرة لمصر، ويساهم في جذب الاستثمارات عبر الكثير من الشركات التي تضخ الاستثمارات في مصر.

ولفت إلى أنَّ القطاع العقاري والإنشائي الذي يستحوذ على استثمارات كثيرة، تتفرع منه الكثير من الصناعات في قطاعات مختلفة وليس فقط في العقارات، موضحًا أن تنامي الاستثمارات العقارية ليس بالأمر السيئ وإن كان في بعض الحالات قد تكون هناك حاجة لبعض الإجراءات بعد التنفيذ.

وأوضح أن استثمارات القطاع الإنشائي التي تستحوذ على 32% من حجم الاستثمارات لا تقتصر على العقارات لكنها تتضمن أعمالًا إنشائية أخرى بينها.