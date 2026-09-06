نادي زد: رفضنا تولي محمد شوقي تدريب المنتخب الأولمبي

كشف أحمد عبد الله، المدير التنفيذي لنادي زد، سبب رفض النادي تولي محمد شوقي، المدير الفني للفريق، قيادة المنتخب الوطني الأولمبي.

وكان محمد شوقي ضمن المرشحين لتولي تدريب المنتخب الوطني الأولمبي خلال الفترة الحالية، وكان الأوفر حظًا لتولي المسؤولية بسبب خبراته الكبيرة.

وقال أحمد عبد الله في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «النهار»: «اسم محمد شوقي مطروح لتدريب منتخب مصر الأولمبي، لكن أغلقنا الأمر تمامًا، ونثق في مشروع شوقي معنا بعدما حقق 99% من أهداف النادي».

وأضاف: «أبلغنا اتحاد الكرة برفضنا تولي محمد شوقي تدريب المنتخب الأولمبي، وهو متفهم الأمر تمامًا، خاصة أن طموح المدرب والنادي واحد».

وعن الفوز على أساس تيلكوم الجيبوتي في الكونفدرالية، قال المدير التنفيذي لنادي زد «الفوز برباعية على بطل جيبوتي سيعطي لاعبي زد دفعة إيجابية في الدوري والمباريات المقبلة».

وأتم: «أتمنى الوصول لمرحلة المجموعات من الكونفدرالية، لكن لا أفضل التواجد مع الأهلي في مجموعة واحدة».

واستهل زد مشواره في بطولة الكونفدرالية بفوز كبير على حساب ضيفه أساس تيليكوم من جيبوتي بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الذهاب من الدور التمهيدي الأول.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم السبت المقبل، على ملعب الفريق الجيبوتي، ويكفي زد التعادل أو الخسارة بفارق هدفين للتأهل للدور التمهيدي الثاني.