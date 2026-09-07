وزير الاستثمار: مصر تصدرت قائمة أكثر 10 دول مستقبلة للاستثمار الأجنبي المباشر بإفريقيا في 2025

قال الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إنّ مصر تصدرت قائمة أكثر 10 دول مستقبلة للاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا خلال 2025.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، أن حجم هذه الاسثمارات في مصر مثلت 22% من إجمالي الاسمثارات في إفريقيا، موضحًا أن مصر حافظت على تصدر القائمة لثلاث سنوات.

ولفت إلى أن مصر ساجس أكبر وجهة عالمية للاستثمارات الجديدة خلال الفترة من 2021-2025، مؤكدا أن المنافسة سواء دوليًّا أو على مستوى إفريقيا ليست بالسهلة على الإطلاق.

وأشار إلى أن هذه الإحصاءات ليست كل المستهدف الذي ترجوه الدولة، لكن هناك تطلعات للمزيد من الطفرات في هذا الإطار، مؤكدا أن الدولة تعمل على كل الإشكاليات التي تواجه ضخ الاستثمارات.

وأوضح أن الإجراءات التي يتم اتخاذها تتضمن العمل تسهيل الإجراءات وبينها إطلاق منصة لتسريع اعتماد زيادة رؤوس الأموال، بعدما كان يضطر المستثمر لاتخاذ العديد من الإجراءات بما كان يتطلب فترة زمنية، بما لا يتواءم مع المجال الاستثماري.

ونوه إلى أن المنصة التي يتم العمل على تدشينها وإطلاقها تساهم في تسريع الإجراءات بشكل كبير لأنه لا يوجد بديل عن هذا المسار، مؤكدا أنه يتم تغيير النهج فيما يخص تقييمات الحصص العينية للشركات بما يقود للاعتماد على المتخصصين، ومراعاة معايير التقييم الصادرة عن هيئة الرقابة المالية.

وأكد أن عمليات الاندماج بين الشركات كان يستغرق عدة أشهر لحين إتمام الإجراءات، وهو أمر معقد للغاية، لكن يتم العمل على تسهيله، لافتًا إلى أن هناك تعديلات في اللائحة التنفيذية بقانون الشركات ستصدر قريبًا بما ييسر على الشركات مباشرة أعمالها.