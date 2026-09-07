لجنة الحكام: جميع القرارات في مباراتي الأهلي والزمالك بالجولة الثالثة «صحيحة»

حسمت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم الجدل حول عدد من الحالات التحكيمية التي شهدتها مباراتا الزمالك مع السويس بتروجت والأهلي مع سموحة ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأكدت لجنة الحكام المصرية حسب بيان رسمي عبر الصفحة الرسمية لإتحاد الكرة المصري اليوم الأحد، صحة قرار عدم احتساب ركلة جزاء لصالح الزمالك بعد تدخل حارس مرمى السويس بتروجت مع أحد لاعبي الفريق الأبيض موضحة أن التلامس الذي حدث لا يرتقي إلى احتساب مخالفة.

وأضافت أن حكم المباراة قرر استمرار اللعب قبل أن يراجع حكم تقنية الفيديو الحالة ويؤكد صحة القرار وعدم وجود مخالفة تستوجب احتساب ركلة جزاء لصالح الزمالك.

كما أكدت اللجنة صحة ركلة الجزاء التي احتسبت لصالح السويس بتروجت موضحة أن تمركز حكم المباراة ساعده على اتخاذ القرار الصحيح بعد وجود إهمال من مدافع الزمالك في التعامل مع قدم مهاجم الفريق المنافس.

وأوضحت اللجنة أن حارس مرمى الزمالك تقدم عن خط المرمى أثناء تنفيذ ركلة الجزاء ليقوم حكم تقنية الفيديو بمراجعة الحالة وإبلاغ حكم الساحة بضرورة إعادة الركلة.

وفي مباراة الأهلي وسموحة أكدت لجنة الحكام صحة قرار استمرار اللعب في إحدى الحالات التي شهدت التحاما بين عمرو الجزار لاعب الأهلي وأحد لاعبي سموحة موضحة أن مدافع الأهلي نجح في لعب الكرة بشكل كامل ولم يقم بأي حركة إضافية تؤدي إلى إعاقة المنافس وأن الالتحام جاء بصورة طبيعية كامتداد لحركة لعب الكرة.

كما أيدت اللجنة قرار عدم احتساب ركلة جزاء لصالح الأهلي في حالة أخرى شهدت سقوط أحد مهاجمي الفريق داخل منطقة الجزاء مؤكدة أن الالتحام الذي حدث جاء في إطار التنافس الطبيعي بين المدافع والمهاجم ولا يستوجب احتساب مخالفة.