أعلن نادي اتحاد جدة عن تعاقده مع لاعب الوسط الهولندي، جورجينو فينالدوم، وذلك في اللحظات الأخيرة من إغلاق باب الانتقالات الصيفية في السعودية، مساء الأحد.

أشار الاتحاد في بيان عبر حسابه الرسمي على منصة إكس إلى أن فينالدوم وقع عقدا لمدة موسم واحد فقط.

من جانبها، ذكرت صحيفة الشرق الأوسط أن اللاعب الهولندي الدولي، أجرى الفحوصات الطبية في دبي، وسينضم بصفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع نادي الاتفاق.

وقبل وصوله إلى الملاعب السعودية، تنقل اللاعب الهولندي المخضرم بين محطات عديدة أبرزها فينورد وأيندهوفن في هولندا، ونيوكاسل وليفربول في إنجلترا، باريس سان جيرمان الفرنسي الذي أعاره إلى روما الإيطالي.

وتزامل فينالدوم (35 عاما) مع نجم وقائد منتخب مصر محمد صلاح لمدة أربعة مواسم في ليفربول قبل رحيله إلى النادي الباريسي في صيف 2021.

أما صلاح (34 عاما) فقد انضم لصفوف طرابزون سبور التركي هذا الصيف بصفقة انتقال حر بعد مسيرة لامعة مع الليفر استمرت 9 أعوام.