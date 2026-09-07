الجيش الإسرائيلي يستعد لتفجير علي ظاهر بجنوب لبنان والانسحاب إلى الخط الرمادي

يستعد الجيش الإسرائيلي لتفجير المخبأين تحت الأرض الواقعين أسفل مرتفعات علي طاهر خلال الأيام القادمة.

ووفقًا لخطة الانسحاب، بعد تدمير الأنفاق في مرتفعات علي طاهر، سسنسحب الجيش الإسرائيلي من "الخط الأصفر" وتتمركز على "الخط الرمادي" - وهو شريط يمتد من 2 إلى 4 كيلومترات من الحدود الإسرائيلية. ومن المُخطط إنشاء نحو 20 موقعًا دائما على طول هذا الخط.

وأكدت مصادر عسكرية لقناة كان الإسرائيلية أنه لم يبقَ أي مسلحين على قيد الحياة داخل المخبأ. وبعد ذلك، سيبدأ الجيش الإسرائيلي بالانسحاب التدريجي من المنطقة الأمنية الإسرائيلية في جنوب لبنان.

وبحسب القناة العبرية ستعتمد السيطرة العملياتية على المناطق التي تم إخلاؤها على مراقبة القوات الجوية والطائرات، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وفي الوقت نفسه، نقلت إسرائيل رسالة إلى الحكومة اللبنانية عبر الولايات المتحدة، مفادها أنه لن يُسمح لأي من السكان بالعودة إلى المناطق التي تم إخلاؤها في هذه المرحلة.



ومن المتوقع مناقشة مسألة عودة السكان في إطار مفاوضات مباشرة بين البلدين، والتي ستُستأنف الأسبوع المقبل في روما.