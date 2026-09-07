النحاس: رفض انضمام جراديشار للمصري؟ الأهلي تعاقد مع 5 مهاجمين في وجوده

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كشف عماد النحاس المدير الفني السابق للمصري الأسباب التي دفعته لرفض فكرة التعاقد مع السلوفيني نيتس جراديشار على سبيل الإعارة من الأهلي، وربطها بفكرة استغناء النادي البورسعيدي عن جهوده بعد ثلاث مباريات فقط في الدوري الممتاز.

قال النحاس خلال استضافته عبر قناة إم بي سي مصر 2 "حددت طلبي للإدارة بأنني أريد مهاجما بقدرات أفضل من الثنائي منذر طمين وصلاح محسن، لأنهما أفضل من بعضهما".

وتابع "أما جراديشار، فقد تعاقد الأهلي مع 5 مهاجمين في وجوده، وهم مروان أوتاكا وكامويش وبن جديدة ومنصف بقرار، وأقطاي عبد الله".

وكشف "قلت لرئيس النادي كامل أبو علي، أريد أفضل مهاجم أفريقي في البلد الذي تعيش فيه (المغرب)".

وتابع "لي رأي فني في جراديشار بما أنني دربته، وما أغضب الناس أنه انتقل إلى سيراميكا، ولكن هل انتهت مسابقة الدوري وأصبح هداف الدوري؟ وما علاقة هذا برحيلي عن المصري؟".

وأوضح "أتمنى أن يكون هداف الدوري، والتوفيق مع سيراميكا، هذا لن يضرني في شيء".

واستطرد عماد النحاس "لقد طلبنا 5 لاعبين من الأهلي، وهم سيحا ومصطفى العش ومحمد شكري وعمر الساعي وأحمد رضا، ولكن المدرب الجديد الحسين عموتة طلب تقييم جميع اللاعبين قبل اتخاذ قرار بشأنهم، لذا تعطلت المفاوضات".

واصل "لقد عرضوا علينا أيضا الثنائي جراديشار ورضا سليم، الذي قال لي إذا لعبت في مصر، سأكون متواجدا معك في المصري".

وختم عماد النحاس "دغموم كان في طريقه بالفعل للنادي الأهلي، ولم يتواجد في بداية معسكر الإعداد بداعي إجراء الفحوصات الطبية، ولكن لا أعلم سببا لعدم إتمام الصفقة".