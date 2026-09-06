رئيس شعبة القصابين: الركود الشديد في السوق وضعف الإقبال يغلق 6 محال شهريا

قال هيثم عبد الباسط، رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية، إن السوق يواجه "عشوائية كبيرة وضعف في القوى الشرائية للمنتج"، مشيرا إلى أن "اللحوم تشهد حالة ركود شديد تجعل الجزارين يعانون وغير قادرين على مواكبة ضعف الإقبال" أو مصاريف العمالة، والالتزامات التي تزايدت خلال الآونة الأخيرة.

وشدد خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "تحت الشمس" عبر فضائية "الشمس" على ضرورة تشديد الرقابة لحماية صغار المربين والفلاحين الذين يقعون "فريسة لكبار التجار وحيتان الأسواق" حسب وصفه.

وأضاف أن أصحاب المحال من يتحملون الفاتورة النهائية أمام المستهلكين، موضحا أن كيلو البقري القائم يُباع من 190 إلى 200 جنيه حسب النوع والجودة، ويخرج من المجزر بالعظام والدهون بحوالي 330 جنيها، ويباع في محال الجزارة بين 450 إلى 500 جنيه.

وأشار إلى أن الجزار أصبح يبيع كميات محدودة أسبوعيا في ظل ارتفاع تكاليف الإيجار وفواتير الكهرباء والمياه والتضخم في الأسعار.

وكشف عن إغلاق ما بين 5 إلى 6 محلات جزارة شهريا سواء بالتنازل عنها للبيع أو عرضها للإيجار، قائلا: "نحن على سبيل الحصر، عندنا مش أقل من شهر وبيقفل 5 و 6 محلات جزارة، سواء للبيع أو للإيجار".