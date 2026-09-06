يشهد اليوم الخامس من فعاليات الدورة الـ33 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، 10 فعاليات رئيسية، بواقع جلستين فكريتين، وجلستين مصاحبتين، و6 عروض مسرحية، إلى جانب استمرار عدد من الورش التدريبية التي تجمع المشاركين من مصر ودول عربية وأجنبية، وتتنوع موضوعاتها بين الكتابة والإخراج والأداء والسرد الحركي والفضاءات المسرحية.

المحور الفكري.. التجريب في مواجهة تحولات العالم

يفتتح البرنامج الفكري في العاشرة والنصف صباحًا بالمجلس الأعلى للثقافة بأرض أوبرا القاهرة، وجلسة بعنوان «التجريب وآليات النظام الرأسمالي العالمي»، وتديرها د. أحمد مجاهد، فيما يتولى د. عاطف بهجات مهمة مقرر الجلسة، بمشاركة د. عز الدين بونيت من المغرب، ود. سيد الإمام من مصر، والسفير علي شبيبو من العراق/فرنسا، ود. عمر بوجليده من تونس.

وتبحث الجلسة علاقة الممارسة التجريبية بالتحولات التي يفرضها النظام الرأسمالي العالمي، وما تطرحه هذه التحولات من أسئلة على الفنون الأدائية والمسرح، في محاولة لقراءة موقع التجريب في مواجهة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعيد تشكيل العالم المعاصر.

ثم تنطلق في الواحدة ظهرًا جلسة «رد الجميل: سعد أرشد (مصر)»، ويديرها د. مدحت الكاشف، بمشاركة د. رانيا فتح الله، ود. محمد زعييمة، ود. أيمن الشيوي، في جلسة تستعيد تجربة أحد رموز المسرح المصري وتضيء جوانب من مسيرته وإسهاماته في الحركة المسرحية.



وعلى مستوى الفعاليات المصاحبة، يستضيف المجلس الأعلى للثقافة في الثانية عشرة ظهرًا جلسة مفتوحة للجمهور بعنوان «برمجة المهرجانات المسرحية الدولية: اختيار وتوزيع عروض الفنون الأدائية»، وتديرها منى سليمان من مصر، بمشاركة جون ماكغاث من مهرجان Factory International بالمملكة المتحدة، وحسن كوياتي من اللجنة الفنية الدولية لـMASA «سوق الفنون الاستعراضية الأفريقية» بفرنسا، والمخرج أحمد العطار من مهرجان دي-كاف بمصر.

وتناقش الجلسة آليات إعداد البرامج الفنية للمهرجانات الدولية، ومعايير اختيار العروض وتوزيعها، إلى جانب الرؤية الفنية للمهرجان التي تفرضها طبيعة العروض والجولات والتوزيع على المستوى الدولي.

وفي الثانية ظهرًا، تعقد جلسة مفتوحة أخرى بعنوان «المجلس الثقافي البريطاني: الدور الدولي والفرص المتاحة لفهم منظومة مهرجان إدنبرة»، تديرها د. محمد عبد الرحمن الشافعي من مصر، بمشاركة كاثي كوستين وإيزابيل موريا من المجلس الثقافي البريطاني – القاهرة، وتتناول الدور الدولي للمجلس الثقافي البريطاني والفرص والبرامج التي يتيحها للفنانين والمهنيين الثقافيين، إلى جانب تقديم لمحة عن منظومة مهرجان إدنبرة.

6 عروض مسرحية على مسارح القاهرة

ويقدم البرنامج المسرحي 6 عروض متنوعة على عدد من مسارح القاهرة، تبدأ في السادسة مساءً على مسرح الجمهورية مع العرض السويسري «Icaro».

وفي الثامنة مساءً، يستقبل مسرح الفلكي بالجامعة الأمريكية العرض الروسي «Poor Liza»، بينما يقدم مسرح ميامي العرض السعودي «الناعشون»، ويستضيف مسرح السامر العرض الإماراتي «غياهب الروح».

وتختتم عروض اليوم في العاشرة مساءً بالعرض المصري «ماذا يحلم الناجون؟!» على مسرح الغد بالعجوزة ، فيما يقدم مسرح الهناجر العرض المجري «In Between».

الورش التدريبية تتواصل على مدار اليوم

وتتواصل بالتوازي مع البرنامج الفكري والعروض المسرحية الورش التدريبية ضمن فعاليات المهرجان، حيث تستمر ورشة المخرج والكاتب الإسباني باكو غاميز بعنوان «ابتكار العرض المسرحي: الذكريات الشخصية والسرديات المتخيلة في الفضاءات العامة»، والتي تركز على صناعة العرض في الفضاءات غير التقليدية، واستثمار الذاكرة الشخصية والسرديات المتخيلة في بناء مقترحات أدائية جديدة.

كما تتواصل ورشة الأمريكية جيليان رودس بعنوان «السرد القصصي عبر الحركة»، التي تتعامل مع الجسد بوصفه أداة أساسية للسرد والتواصل، من خلال تدريبات عملية على لغة الجسد والتفكير المتجسد، وصولًا إلى بناء عروض قصيرة قائمة على الحركة.

وتستمر كذلك ورشة الفنان والمدرب المصري أحمد كمال بعنوان «بداية التعلم والتطور»، والمخصصة للشباب، وتركز على مجموعة من المهارات الأساسية للممثل، من الوعي بالجسد والتحكم العصبي والنفسي والتركيز، إلى التواصل والارتجال وبناء الشخصية، بما يساعد المشاركين على تأسيس قاعدة فنية وإنسانية متماسكة.

كما يتواصل برنامج «فهم المسرح المعاصر» ضمن الورش والأنشطة التدريبية المصاحبة للمهرجان، في إطار إتاحة مساحات للتعلم والممارسة والحوار حول اتجاهات المسرح المعاصر.

وتواصل الدورة الـ33 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي برنامجها الذي يجمع بين العروض المسرحية والندوات الفكرية والورش التدريبية والفعاليات المصاحبة، بما يعكس طبيعة المهرجان باعتباره مساحة للتجريب وتبادل الخبرات والانفتاح على التجارب المسرحية العربية والدولية.