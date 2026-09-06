تكريم محمد سلماوي و5 مخرجين في احتفالية «يوم المسرح المصري»

«عودة.. طرح الأرض» يفتتح احتفالية «يوم المسرح المصري» بمعهد الموسيقى العربية

تكريم محمد سلماوي و5 مخرجين أبرزهم حسام الدين صلاح وهشام جمعة

الكاتب محمد سلماوي يلقي كلمة «يوم المسرح المصري»

أيمن الشيوي: قوة مصر وتقدمها يقومان على عقول وسواعد وأفكار أبنائها

عادل حسان: الأجيال الجديدة تحمل راية من سبقوها وتستكمل ما قدمه رواد المسرح المصري

محمد الشافعي: «يوم المسرح المصري» يحول الذكرى الأليمة إلى احتفال بالإنجازات

أقام المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة المخرج عادل حسان، التابع لقطاع المسرح برئاسة الدكتور أيمن الشيوي، بالتعاون مع مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثالثة والثلاثين، برئاسة الدكتور سامح مهران، احتفالية «يوم المسرح المصري»، وذلك مساء أمس السبت على مسرح معهد الموسيقى العربية التابع لدار الأوبرا المصرية.

وجاءت الاحتفالية في أمسية خاصة احتفت بالمسرح المصري وصناعه ورواده، مؤكدة أهمية الحفاظ على تاريخ الحركة المسرحية المصرية، وتواصل الأجيال، والاحتفاء بالمبدعين الذين أسهموا في إثراء المشهد المسرحي على مدار سنوات طويلة.

وقدمت الحفل الفنانة وفاء الحكيم، وافتتحت الاحتفالية بعرض فني بعنوان «عودة.. طرح الأرض»، يجمع بين الحكي والغناء، في تجربة فنية تعتمد على الكلمة والأداء والموسيقى، ويتناول العرض السيرة الفنية والإنسانية للفنان والمخرج المسرحي عبد الغفار عودة، ودوره في إثراء الحركة المسرحية.

والعرض من تأليف الكاتب مسعود شومان وإخراج سامح مجاهد، وبطولة ماهر محمود، وريم أحمد، وطه خليفة، وعبير الطوخي، ومحمود الزيات، ومحمد صلاح.

محمد سلماوي يلقي كلمة «يوم المسرح المصري»

وألقى الكاتب محمد سلماوي كلمة «يوم المسرح المصري» خلال الاحتفالية، في إطار الاحتفاء بهذه المناسبة التي تؤكد مكانة المسرح المصري وتاريخه وإسهامات رموزه ومبدعيه في إثراء الحياة الثقافية والفنية.

وأكد الدكتور محمد الشافعي، المنسق العام لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، أهمية الاحتفال بـ«يوم المسرح المصري»، باعتباره مناسبة تؤكد مكانة المسرح المصري وتاريخه، وتتحول فيها الذكرى الأليمة إلى يوم للاحتفاء بالإنجازات والإبداع المسرحي.

جاء ذلك خلال كلمته في الاحتفالية، حيث استهل حديثه بنقل تحيات الدكتور سامح مهران، رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، وأعضاء اللجنة العليا للمهرجان، وعدم تمكنهم من التواجد بسبب فعاليات المهرجان التجريبي التي تقام في التوقيت نفسه.

وقال الشافعي إن وجود عدد كبير من أعضاء اللجنة العليا للمهرجان في الاحتفالية يعكس اهتمام المهرجان وحرصه على المشاركة في هذه المناسبة، مؤكدًا اعتزاز مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي بالتعاون المثمر مع قطاع المسرح، وبصفة خاصة المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.

وأشار إلى أن الاحتفال بـ«يوم المسرح المصري» يتزامن مع إقامة مهرجان دولي تحتضنه مصر والقاهرة، بما يبعث برسالة إلى العالم مفادها أن مصر، بتاريخها المسرحي العريق، تمتلك أيضًا يومًا خاصًا للاحتفاء بمسرحها وفنانيها ومبدعيها.

وأضاف أن ارتباط «يوم المسرح المصري» بذكرى مؤلمة لم يمنع المسرحيين من تحويله إلى مناسبة تحمل معاني مختلفة، موضحًا أن حضور المسرحيين والأساتذة والقائمين على الحركة المسرحية، سواء في وزارة الثقافة أو من المسرحيين المستقلين، يسهم في تحويل هذا اليوم من ذكرى أليمة إلى مناسبة للاحتفاء بالنجاحات والإنجازات.

ووجه الشافعي الشكر إلى قطاع المسرح، والمخرج عادل حسان، والمركز القومي للمسرح، لإتاحة الفرصة لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي للمشاركة في الاحتفالية، مؤكدًا استمرار دعم المهرجان لكل المبادرات التي تسهم في دعم الحركة المسرحية والاحتفاء برموزها ومبدعيها.

كما وجه الدكتور محمد الشافعي الشكر إلى الحضور وجميع القائمين على الاحتفالية، مشيدًا بالمبادرة التي تجمع المسرحيين في مناسبة تؤكد استمرار الفن المسرحي وقدرته على صناعة الأمل والاحتفاء بالإنجاز.

وأكد المخرج عادل حسان، رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، أن المسرح المصري يواصل مسيرته بفضل تتابع أجياله، مشيرًا إلى أن الأجيال الجديدة تحمل راية من سبقوها وتستكمل ما قدمه رواد المسرح المصري عبر تاريخه الطويل.

جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية «يوم المسرح المصري»، حيث وجه التهنئة إلى المسرحيين، مؤكدًا أن الجمهور يمثل «الوقود الحقيقي» لاستمرار هذه المهنة وفن المسرح.

وقال إن الحركة المسرحية الحالية تستند إلى الجهود الكبيرة التي بذلها الرواد، مؤكدًا أن المسرح المصري يقوم على فكرة تواصل الأجيال، حيث يسلم كل جيل خبراته وإبداعه إلى الجيل الذي يليه، مع الحفاظ على تقدير الأساتذة والاعتراف بفضل كل من أسهم في بناء الحركة المسرحية.

وأضاف أن الشكر لا يقتصر على الفنانين الذين يقفون على خشبة المسرح، بل يمتد إلى الكتاب والنقاد وكل من عاش للمسرح المصري، سواء من خلال النصوص المسرحية أو الكتابات النقدية والمقالات والمنشورات التي وثقت للحركة المسرحية وأسهمت في تشكيل وعي أجيال متعاقبة.

وأشار رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية إلى حرص المركز على المشاركة في احتفالية «يوم المسرح المصري» بالتعاون مع مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، خاصة مع تزامن فعاليات المهرجان مع هذه المناسبة، مؤكدًا أن التعاون بين المؤسستين أسهم في تقديم واحدة من أبرز الفعاليات المصاحبة للمهرجان.

ووجه حسان الشكر إلى إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي ورئيسه، وإلى وزارة الثقافة المصرية لدعمها المستمر للحركة المسرحية في القاهرة والمحافظات، لافتًا إلى أن الاحتفال بـ«يوم المسرح المصري» شهد تنظيم فعاليات متنوعة من ندوات وعروض وأنشطة مسرحية في مختلف أنحاء الجمهورية.

كما أعرب عن سعادته بحضور الكاتب الكبير محمد سلماوي، مشيرًا إلى أهمية الكلمة التي كتبها للمسرحيين بمناسبة «يوم المسرح المصري»، والتي أُلقيت في عدد من المواقع والمسارح بمحافظات الجمهورية.

وأوضح حسان أن الاحتفالية هذا العام اختارت تسليط الضوء على مهنة المخرج المسرحي، بعد أن خُصص احتفال العام الماضي للاحتفاء بالكتابة المسرحية، مؤكدًا أن المخرج يمثل أحد أهم صناع العرض المسرحي وصانعي المشهد المسرحي المصري.

ووجه التحية إلى المخرجين المكرمين خلال الاحتفالية، مؤكدًا أن كل واحد منهم يمثل تجربة وحكاية مع أجيال مختلفة من المسرحيين والجمهور، سواء من خلال العروض التي قدموها على خشبات المسارح، أو ما حققوه من نجاحات داخل المؤسسات المسرحية والمسرح المستقل.

وأكد أن المخرجين المكرمين يمثلون نماذج لتجارب مهمة في تاريخ وحاضر المسرح المصري، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن هناك مئات من المخرجين المصريين الذين يستحقون التقدير والاحتفاء.

أيمن الشيوي: قوة مصر وتقدمها يقومان على عقول وسواعد وأفكار أبنائها

أكد الدكتور أيمن الشيوي، رئيس قطاع المسرح، أن قوة مصر وتقدمها يقومان على عقول وسواعد وأفكار أبنائها، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من تجارب الماضي والبناء عليها من أجل صناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية «يوم المسرح المصري»، حيث أكد أن الحركة المسرحية المصرية تمثل نموذجًا لتواصل الأجيال، إذ تستند إلى تاريخ طويل من التجارب والإسهامات التي قدمها كبار المسرحيين، بينما يواصل أبناء الأجيال الجديدة تطوير هذا الإرث واستكمال مسيرته.

ووجه الشيوي الشكر إلى المخرج عادل حسان، رئيس المركز القومي للمسرح، مشيدًا بجهده المتواصل في دعم وتطوير المسرح المصري.

كما وجه التحية إلى الأجيال المتعاقبة من رموز المسرح المصري، وصولًا إلى المكرمين خلال الاحتفالية، مؤكدًا أن تكريمهم يمثل تقديرًا لما قدموه من إسهامات وتجارب أثرت الحركة المسرحية.

وأعرب رئيس قطاع المسرح عن أمله في أن تحمل الأجيال الجديدة راية المسرح المصري، وأن تواصل مسيرة التطوير والبناء، مستندة إلى خبرات وتجارب الأساتذة والرواد، بما يضمن استمرار ريادة المسرح المصري وحضوره عبر الأجيال.

تكريم محمد سلماوي وكوكبة من رموز الإخراج المسرحي



شهدت احتفالية «يوم المسرح المصري» تكريم الكاتب محمد سلماوي، إلى جانب كوكبة من رموز الإخراج المسرحي المصري، تقديرًا لما قدموه من إسهامات بارزة في إثراء الحركة المسرحية المصرية على مدار سنوات طويلة.

وشمل التكريم المخرج حسام الدين صلاح، والمخرج هشام جمعة، والمخرج حمدي أبو العلا، والمخرجة عبير علي، والمخرج محمد جبر، في إطار احتفاء هذا العام بالمخرج المسرحي ودوره بوصفه أحد أهم صناع العرض المسرحي.

وجاء التكريم تقديرًا للمسيرة الفنية للمكرمين وما قدموه من تجارب أسهمت في تشكيل المشهد المسرحي المصري، سواء من خلال أعمالهم على خشبات المسارح أو إسهاماتهم في دعم وتطوير الحركة المسرحية.

وأكدت الاحتفالية، التي جمعت عددًا كبيرًا من المسرحيين والفنانين والمهتمين بالحركة المسرحية، أهمية الاحتفاء برواد المسرح وصناعه، والتأكيد على قيمة التواصل بين الأجيال، باعتبار المسرح المصري تجربة متجددة تستند إلى تاريخ عريق وتواصل مسيرتها بأجيال جديدة من المبدعين.